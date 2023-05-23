Ünlü aktör Ray Stevenson hayatını kaybetti

Rome, Vikings ve Dexter gibi dizilerde rol alan aktör Ray Stevenson, 58 yaşında hayatını kaybetti.

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Ünlü aktör Ray Stevenson hayatını kaybetti

Kuzey İrlandalı oyuncu Stevenson, çekim için bulunduğu İtalya’da fenalaştıktan sonra yaşama veda etti. Hastaneye kaldırılan oyuncunun ölümü büyük üzüntü yarattı.

Thor filmleri ve Divergent dizilerindeki rollerinin yanı sıra Band of Gold, Peak Practice ve Murphy’s Law gibi birçok İngiltere yapımı televizyon dizileriyle tanınan Stevenson’un ölüm nedeni açıklanmadı.

Oyuncunun, ‘Cassino in Ischia’ adlı bir aksiyon filminin çekimleri için bulunduğu İtalyan adası Ischia’da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ray Stevenson, 4 gün sonra 59. doğum yaşına girecekti.

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