UNESCO Listesinde! Denizli'de 8 Asırlık Gelenek: Sudan Koyun Geçirme! Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Denizli’de 8 asırdır süren ve UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 'Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı' öncesi kortej yürüyüşü düzenlendi. Kortejde renkli görüntüler ortaya çıktı.

UNESCO koyun Denizli
UNESCO Listesinde! Denizli'de 8 Asırlık Gelenek: Sudan Koyun Geçirme! Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Resim: 1

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, Denizli'nin Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı" etkinliği öncesi boyanmış koyunlar ve çoban köpekleri eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

1 12
UNESCO Listesinde! Denizli'de 8 Asırlık Gelenek: Sudan Koyun Geçirme! Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Resim: 2

Denizli'nin Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'nde 8 asırdır düzenlenen Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı'nın 851'incisi bu yıl 24- 25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2 12
UNESCO Listesinde! Denizli'de 8 Asırlık Gelenek: Sudan Koyun Geçirme! Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Resim: 3

Çal Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlik öncesi, Denizli’nin en kalabalık bulvarında kortej yürüyüşü yapıldı.

3 12
UNESCO Listesinde! Denizli'de 8 Asırlık Gelenek: Sudan Koyun Geçirme! Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Resim: 4

Denizli Valiliği önünden başlayan yürüyüşe; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan ve organizasyon komitesi üyelerinin yanı sıra çobanlar, rengarenk boyanan koyunlar ve kangal köpekleriyle katıldı.

4 12
UNESCO Listesinde! Denizli'de 8 Asırlık Gelenek: Sudan Koyun Geçirme! Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Resim: 5

Delikliçınar Meydanına kadar süren ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı yürüyüş, ilgi çekti. Vatandaşlar cep telefonlarıyla koyunların ve kangal köpeklerinin fotoğraflarını çekti.

5 12
UNESCO Listesinde! Denizli'de 8 Asırlık Gelenek: Sudan Koyun Geçirme! Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Resim: 6

Çobanlar kentin simgesi olan Cam Denizli Horozu önünde davul- zurnayla zeybek oynadı.

6 12
UNESCO Listesinde! Denizli'de 8 Asırlık Gelenek: Sudan Koyun Geçirme! Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Resim: 7

Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı, Çal ilçesinin Aşağıseyit Mahallesi'nde 24 Ağustos Cumartesi günü Yörük Göçü yürüyüşüyle başlayacak.

7 12
UNESCO Listesinde! Denizli'de 8 Asırlık Gelenek: Sudan Koyun Geçirme! Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Resim: 8

25 Ağustos Pazar günü Aşağıseyit Mahallesi'nin Köprübaşı mevkisinde Büyük Menderes Nehri'nde koyunların sudan geçirilmesiyle son bulacak.

8 12
UNESCO Listesinde! Denizli'de 8 Asırlık Gelenek: Sudan Koyun Geçirme! Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Resim: 9
9 12
UNESCO Listesinde! Denizli'de 8 Asırlık Gelenek: Sudan Koyun Geçirme! Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Resim: 10
10 12
UNESCO Listesinde! Denizli'de 8 Asırlık Gelenek: Sudan Koyun Geçirme! Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Resim: 11
11 12
UNESCO Listesinde! Denizli'de 8 Asırlık Gelenek: Sudan Koyun Geçirme! Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Resim: 12
12 12