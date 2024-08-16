UNESCO Listesinde! Denizli'de 8 Asırlık Gelenek: Sudan Koyun Geçirme! Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, Denizli'nin Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı" etkinliği öncesi boyanmış koyunlar ve çoban köpekleri eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.