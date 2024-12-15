Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali İlk Kez Mersin’de

Türkiye’nin ilk kadın filmleri festivali olma özelliğine sahip, "Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali" dün gece başladı. 27’nci Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nin bu yıl adresi Mersin oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sinema Ofisi, Uçan Süpürge Vakfı, Kadın Gazeteciler Derneği (KGD) ve Kadından Haber işbirliğinde düzenlenen festivale ilgi yoğundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan festivalin ilk filmi ‘Yolda’ oldu. Festivalin ilk gün konuğu ise Uçan Süpürge Bilge Olgaç Başarı Ödülü Sahibi oyuncu Meltem Cumbul'du.

Meltem Cumbul yaptığı açıklamada, oyunculuk alanında mücadele yürüten kadınların pek çok sorunla karşılaştığını belirtti.

Cumbul, “40 yaş üzeri kadınlar, yalnızca anne rollerinde yer alırken, açık saçık giyinmemesi, kendinden yaşça küçük erkeklerle birlikte olmaması, menajerleri tarafından yasaklar getirilmesi söz konusu. Kadın oyuncular bu gibi nedenlerle menajerleriyle yollarını ayırıyor. ‘Kadın oyuncularla çalışmak zor. Erkek oyuncularla çalışmak daha kolay’ diyen menajerler konu kadın olduğunda daha kolay söz söyleyebilir. Yaşasın setler, yaşasın sahne, yaşasın insan olmayı bilenler” ifadelerini kullandı.