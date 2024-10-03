Türkiye'nin Oscar'ı İçin Geri Sayım Başladı

Türkiye’nin en köklü sinema şöleni 5 Ekim’de bir kez daha sinema büyüsüne ev sahipliği yapıyor. Festival, Sedef Avcı’nın sunuculuğunu ve Serhat Kılıç’ın sahne gösteri performanslarını üstleneceği açılış töreniyle sinemaseverleri selamlayacak.

12 Ekim’e kadar Türk ve dünya sinemasının en yeni yapımlarını, beyazperdenin usta isimlerini sinemaseverlerle buluşturacak ve pek çok yan etkinlikle sinema ruhunu bir şölene dönüştürecek olan festivalin açılış gecesi, geleneksel kırmızı halı töreniyle başlayacak. Törende Altın Portakal sahiplerini belirleyecek Ulusal Uzun Metraj Jüri başkanı, yönetmen Ferzan Özpetek ile jüri üyeleri de hazır bulunacak.

Her yıl Antalya caddelerini dolaşıp hayranı oldukları dev isimlerle seyircilerin sıcak buluşmalarına manzara olan kortejin ardından gerçekleşecek olan açılış töreni, usta sanatçılara saygı ifadesi olan Onur Ödülleri’nin takdimine de sahne olacak. Gecede Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer’e Onur Ödülü sunulurken genç oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli de Başarı Ödülleri’nin sahibi olacak.

Kaynak: İHA