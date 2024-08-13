Türkiye'nin İlk Kadın Muhtarı Resmi Kayıtlarda Yok

"Atama suretiyle olduğu için resmiyeti yok ama tabi Türkiye'nin ilk kadın muhtarı deyince akla annem gelmeli. Bana göre öyle geliyor. İlk kadın muhtarı ifadesinden o anlaşılıyor ama tabi resmi yollardan bu da bir şey ifade etmiyor. Biz de ısrarla diyoruz ki, ilk kadın muhtar annem Meliha Manço'dur."