Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Diyarbakır Ayağı Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı Diyarbakır Kültür Yolu Festivali başladı. Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde düzenlenen festivalin açılış programına Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve çok sayıda davetli katıldı.

Arkeoloji Müzesi'nde Geleneksel Sanatlar Derneği’nin "Coğrafya Geleneğin Kaderi: Diyarbakır", Türkiye Jokey Kulübü’nün "12. Resim Yarışması", Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü’nün "Pulların Işığında Tarihin İzinde Pul" sergilerinin açılışı yapıldı.

Kaynak: ANKA