Türk Tiyatrosunun Usta İsmi Hayatını Kaybetti, Acı Haberi Şehir Tiyatroları Duyurdu

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Türk tiyatrosunun usta kalemlerinden Bilgesu Erenus yaşamını yitirdi. Oyun yazarı, senarist ve yazar kimliğiyle tanınan Erenus, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları duyurdu. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bilgesu Erenus'un eserleriyle Türk tiyatrosunda kalıcı izler bıraktığı vurgulanarak, sanat camiasına ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.Açıklamada, repertuvarda yer alan "Yaftalı Tabut" adlı oyunun yazarı olan Erenus'un saygı ve rahmetle anıldığı belirtilirken, usta sanatçı için 8 Ağustos Cumartesi günü saat 10.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenleneceği bildirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Bilgesu Erenus için düzenlenecek törenin ardından sanatçının son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor. Törene tiyatro ve sanat dünyasından çok sayıda ismin katılması öngörülüyor.

BİLGESU ERENUS KİMDİR?

1943 yılında Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde dünyaya gelen Bilgesu Erenus, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun oldu. 1965-1973 yılları arasında TRT'de görev yapan Erenus, tiyatro oyunlarının yanı sıra roman, öykü ve senaryo alanlarında da önemli eserler kaleme aldı.

Türkiye Yazarlar Sendikası yönetiminde de görev üstlenen Erenus, 12 Eylül askeri darbesi sonrasında hazırlanan Aydınlar Dilekçesini Cumhurbaşkanlığı'na ulaştıran isimler arasında yer aldı. Eserlerinde emek mücadelesi, kadın hakları, toplumsal eşitsizlikler ve Türkiye'nin yakın siyasi tarihine ilişkin konuları işleyerek Türk edebiyatı ve tiyatrosunda önemli bir iz bıraktı.

Kaynak: Haber Merkezi