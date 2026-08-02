Türk Sineması, Usta İsmi Can Kolukısa'ya Veda Edecek: Cenaze Programı Belli Oldu

Türk Sineması'nın unutulmaz filmlerinde rol alan Can Kolukısa'nın cenaze programına dair detaylar belli oldu. Kolukısa için yarın saat 15.00'te İBB Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi'nde veda töreni gerçekleştirilecek.

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Türk Sineması, Usta İsmi Can Kolukısa'ya Veda Edecek: Cenaze Programı Belli Oldu
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'Kapıcılar Kralı', 'Züğürt Ağa' ve 'Selamsız Bandosu' gibi Türk Sineması'nda iz bırakan yapımlarda rol alan Can Kolukısa, yaşamını yitirdi. Acı haberi, oyuncunun ailesi duyurdu.

CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ

92 yaşında hayata veda eden Can Kolukısa'nın cenaze programı belli oldu.

Kolukısa için yarın saat 15.00'te İBB Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi'nde veda töreni düzenlenecek.

NAKKAŞTEPE MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Törenin ardından Can Kolukısa'nın naaşı, ikindi namazını müteakip Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

CAN KOLUKISA KİMDİR?

Can Kolukısa, pek çok dizide de rol almıştı. Kolukısa, 'Asmalı Konak', 'Gibi', 'Muhteşem Yüzyıl', 'İnci Taneleri' ve son olarak 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisiyle izleyici karşısına çıktı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğrenim gören Kolukısa, oyunculuk eğitimini Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü'nde sürdürdü. Tiyatro kariyerinde Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, 1991-1992 yıllarında Gaziantep Şehir Tiyatrosunda sanat yönetmenliği yaptı.

Türk Sinemasının Unutulmaz İsmi Hayatını KaybettiTürk Sinemasının Unutulmaz İsmi Hayatını KaybettiGündem

Kaynak: Haber Merkezi

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