“Türk Frida”nın başrolde olduğu Ayna Ayna Cineteca’da gösteriliyor

Amerika kıtasının önde gelen sinemateklerinden “Cineteca”, yönetmen Belmin Söylemez’in ödüllü yeni filmi “Ayna Ayna”yı bu yılki gösterim programına aldı.

10 gün önce gösterime giren “Ayna Ayna”nın 5 Ekim'e kadar vizyonda kalacak.

“Ayna Ayna” güçlü bir kadın filmi. Film günümüz Türkiye’sinde yaşamının odağına “oyunculuk” yerleştiren kadınların hikayesini anlatıyor.

Toplumun baskısı ve ekonomik zorluklara rağmen kendi ayakları üstünde durmaya çalışan üç kadının yolları oyunculuk kursunda kesişir. Rüyalar üzerine bir oyunun hazırlığı sırasında hem kendi hayallerini gerçekleştirmeye çalışırlar hem de yaşadıkları sorunları aşmak için birbirlerinden destek alırlar.

ŞİMDİKİ ZAMAN’DAN SONRA AYNA AYNA'NIN DA FESTİVAL YOLCULUĞU SÜRÜYOR

İlk uzun metrajlı filmi “Şimdiki Zaman” ile 2012 yılında Adana Altın Koza Film Festivali’nde SİYAD En İyi Film Ödülü ve Yılmaz Güney Ödülü’nü kazanan yönetmen Belmin Söylemez, ilk filmiyle birçok festivale katılmıştı.

Bu yıl “Ayna Ayna” ile İstanbul Film Festivali’nde “En İyi Yönetmen” ödülünü alan Belmin Söylemez, ikinci uzun metraj filmi ile festival yolculuğu önümüzdeki aylarda devam edecek.

Filmin başrollerinde Laçin Ceylan, Manolya Maya, Şenay Aydın ve Cengiz Orhonlu oynuyor. Görüntü yönetmenliğini Vedat Özdemir’in üstlendiği filmin kurgusunu Evren Luş, müziklerini ise Ekin Fil yaptı.

MEKSİKA’NIN BAŞKENTİNDE BİR TÜRK FİLMİ ÜÇ HAFTA BOYUNCA SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Katıldığı festivallerden “En İyi Yönetmen”, “En İyi Kadın Oyuncu”, “Jüri Özel Ödülü” dahil birçok ödülle dönen “Ayna Ayna” dünyanın en büyük ve en faal sinemateklerinden Mexico City’deki Cineteca’nın de las Artes salonlarında her gün farklı seanslarda Meksika seyircisiyle buluşuyor.

İspanyolca ismiyle ‘Espejos’ olarak sunulan film ana karakterlerinden birinin sanatçı Frida Kahlo’yla olan bağından dolayı ayrıca ilgi görüyor. Filmin başrol oyuncularından Şenay Aydın tarafından canlandırılan ve kendisini “Frida” diye adlandıran karakter, geçmişte yaşadığı travmaları aşabilmek için ruh ikizi olarak gördüğü ünlü ressama hitaben yazdığı şiirsel oyunu sokaklarda tek başına sahnelemeye çalışıyor.