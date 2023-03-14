'The Bear' yeni sezonuyla geri dönüyor

The Bear 2. sezon çıkış tarihi netleşti. FX dizisi yeni sezon ile geri dönmeye hazırlanırken yapımdan ilk tanıtım da yayınlandı.

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'The Bear' yeni sezonuyla geri dönüyor

Kayıp Rıhtım'da yer alan habere göre, The Bear 2. sezon çıkış tarihi belli oldu. Fine dining dünyasında geçen FX dizisi, bir yıllık bekleyişin ardından geri dönüyor.

Ramy ve Eigth Grade ile tanınan Christopher Storer’ın yaratıcılığını üstlendiği The Bear dizisi, 2022’nin öne çıkan özgün dizileri arasında yer alıyordu.

Jeremy Allen White (Shameless), Ebon Moss-Bachrach (The Punisher), Ayo Edebiri (Dickinson), Lionel Boyce, Liza Colon-Zayas ve Edwin Lee Gibson gibi oyuncuları kadrosunda barındıran dizinin IMDb puan ortalaması da 8,4.

95. Akademi Ödülleri sırasında The Little Mermaid fragmanı ile birlikte paylaşılan tanıtımlardan birisi de FX’in The Bear yapımı oldu.

The Bear 2. sezon onayı hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden aldığı yüksek notlar sayesinde ilk sezon finalinin hemen ardından gelmişti.

The Bear 2. Sezon Tanıtımı:

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