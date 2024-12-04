Spotify Wrapped 2024 Açıklandı

Dünyada 551 milyon aktif kullanıcısı ve 220 milyon premium aboneye sahip olan Spotify, her yıl olduğu gibi 2024’te de kullanıcılarına yıl sonu müzik özetlerini sunmaya başladı.

Spotify Wrapped 2024 Açıklandı

Spotify, kullanıcıların her yıl 365 gün boyunca en çok dinledikleri müzikleri harmanlayarak oluşturduğu playlistler açıklandı. Spotify her yıl , "2024'te En Çok Dinledikleriniz", "Yılın Sanatçıları", "Yılın Şarkıları", "Kaçırdığınız Hitler" gibi kategorilerde raporlar sunuyor.

Spotify Wrapped 2024, kullanıcıların kişisel müzik yolculuklarını özetlerken, aynı zamanda en popüler global ve yerel şarkıları, sanatçıları ve albümleri de ön plana çıkarıyor.

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