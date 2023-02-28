Usta oyuncu Kazım Akşar, hayatını kaybetti!

Usta oyuncu Kazım Akşar, 69 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Akşar'la ilgili “Meslektaşımız Kâzım Akşar hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz” paylaşımını yaptı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, yaptığı açıklamada “Devlet Tiyatrosu emekli rejisörümüz, değerli sanatçı Kazım Akşar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Oyuncu Melek Baykal, Akşar’ın fotoğrafını paylaşarak, “Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çok üzgünüm, okul arkadaşım meslektaşım dostum. Nurlarda uyu. Mekânın cennet olsun, tiyatro camiasının başı sağ olsun” dedi.

KAZIM AKŞAR KİMDİR?

24 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde doğan Akşar, 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun oldu. 1979 yılında Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaya başlayan Akşar, Arkası Yarın, Mikrofonda Tiyatro programlarında oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı.

1986-1987'de devlet tarafından İngiltere'ye gönderilen Akşar, National Theatre’da Peter Hall ile beraber; Entertaining Strangers (David Edgar), The Winter’s Tale (Shakespeare), The Tempest (Shakespeare) ve Cymbeline (Shakespeare) oyunlarında yardımcı olarak bulundu. 1988 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde, 4 yıllık eğitmenlik yaptı. ODTÜ ve Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 15 Mart 2016 tarihinde Devlet Tiyatroları’ndan emekli olan Akşar, Akyaka’da yaşıyordu.

Usta oyuncu pek çok tiyatro oyunu yönetti ve tiyatro, dizi ve filmlerde oyuncu olarak yer aldı.

Kaynak: ANKA