Smyrna’nın Kayıp Mirası Evine Döndü: ABD’den İzmir’e 1500 Yıllık Yolculuk

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MS 5. yüzyıla tarihlenen ve Smyrna (İzmir) kökenli olduğu bilimsel verilerle kanıtlanan mermer heykel başının ABD’den iade alındığını duyurdu.

Eserin iade süreci, Denver Sanat Müzesi’nin elindeki eserin Anadolu kökenli olabileceğine dair bildirimiyle başladı. Heykel başı, 1946-1948 yılları arasında İstanbul’da görev yapan ABD Başkonsolosu Clarence Edward Macy’nin eşi Marie Thérèse Macy’nin malikanesinden 1989 yılında müzeye bağışlanmıştı. Bakanlık uzmanları, 1934 tarihli "Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi"ndeki kazı raporlarını inceleyerek eserin o dönem Smyrna Agora kazılarında bulunduğunu resmen belgeledi.

THEODOSIUS DÖNEMİ’NİN GÜÇLÜ İFADESİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Ersoy ve müze uzmanlarının hazırladığı raporlara göre eser, antik dünyanın en önemli sanat merkezlerinden biri olan Efes-Smyrna ekolüne ait. 25 santimetre yüksekliğindeki mermer portre şu özellikleriyle öne çıkıyor:

Dönemi: Milattan sonra 5. yüzyılın ikinci yarısı (Theodosius Dönemi).

İşçilik: Keskiyle işlenmiş saçlar, matkap darbeleriyle belirginleştirilen göz bebekleri ve izleyiciye doğrudan bakan güçlü bir yüz ifadesi.

ARTIK İZMİR ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDE

Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda Türkiye’ye getirilen eser, evine kavuşarak İzmir Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlandı. Bakan Ersoy, iade sürecinde kurulan yapıcı diyalog için Denver Sanat Müzesi’ne ve emeği geçen ekiplere teşekkür ederek, "Kültürel mirasımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" mesajını verdi.





Kaynak: DHA