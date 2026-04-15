Smyrna’nın Kayıp Mirası Evine Döndü: ABD’den İzmir’e 1500 Yıllık Yolculuk

İzmir’deki Smyrna Antik Kenti’nden yasa dışı yollarla kaçırılan ve yıllardır ABD’deki Denver Sanat Müzesi’nde sergilenen paha biçilemez mermer heykel başı, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Türkiye’ye iade edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MS 5. yüzyıla tarihlenen ve Smyrna (İzmir) kökenli olduğu bilimsel verilerle kanıtlanan mermer heykel başının ABD’den iade alındığını duyurdu.

Eserin iade süreci, Denver Sanat Müzesi’nin elindeki eserin Anadolu kökenli olabileceğine dair bildirimiyle başladı. Heykel başı, 1946-1948 yılları arasında İstanbul’da görev yapan ABD Başkonsolosu Clarence Edward Macy’nin eşi Marie Thérèse Macy’nin malikanesinden 1989 yılında müzeye bağışlanmıştı. Bakanlık uzmanları, 1934 tarihli "Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi"ndeki kazı raporlarını inceleyerek eserin o dönem Smyrna Agora kazılarında bulunduğunu resmen belgeledi.

THEODOSIUS DÖNEMİ’NİN GÜÇLÜ İFADESİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Ersoy ve müze uzmanlarının hazırladığı raporlara göre eser, antik dünyanın en önemli sanat merkezlerinden biri olan Efes-Smyrna ekolüne ait. 25 santimetre yüksekliğindeki mermer portre şu özellikleriyle öne çıkıyor:

  • Dönemi: Milattan sonra 5. yüzyılın ikinci yarısı (Theodosius Dönemi).
  • İşçilik: Keskiyle işlenmiş saçlar, matkap darbeleriyle belirginleştirilen göz bebekleri ve izleyiciye doğrudan bakan güçlü bir yüz ifadesi.

ARTIK İZMİR ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDE

Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda Türkiye’ye getirilen eser, evine kavuşarak İzmir Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlandı. Bakan Ersoy, iade sürecinde kurulan yapıcı diyalog için Denver Sanat Müzesi’ne ve emeği geçen ekiplere teşekkür ederek, "Kültürel mirasımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

Kaynak: DHA

Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Karaköy Palas Kapılarını Sanata Açıyor Karaköy Palas Kapılarını Sanata Açıyor
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Beyaz Perdede Bu Hafta: 'Açlık Oyunları' Geri Dönüyor 'Açlık Oyunları' Efsanesi Geri Dönüyor
Dün Şanlıurfa Bugün Kahramanmaraş! İki Günde İkinci Okul Saldırısı: 4 Ölü, 20 Yaralı Kahramanmaraş'taki Saldırıda 4 Ölü, 20 Yaralı
Lisedeki Kanlı Saldırının Perde Arkası Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti Lisedeki Kanlı Saldırının Perde Arkası Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti
ABD'de Görülmemiş Hamle! Trump Görevden mi Alınıyor? ABD'de Görülmemiş Hamle! Trump Görevden mi Alınıyor?
Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Tamamen Boşaltıldı Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Boşaltıldı
Gülistan Doku'nun Son Mesajları Ortaya Çıktı: Korkuyorum, Zaman Bitti 'Korkuyorum, Zaman Bitti'