Sinemaseverleri neler bekliyor? İşte bu hafta vizyonda yerini alan filmler
Bu hafta; Galaksinin Koruyucuları 3, Şeytanın Düşmanı, Ella Bella Bingo, Aşkın Saati 19.03, Tatlı Bela ve Şüphe filmleri beyaz perdede izleyicileri ile buluşacak. Suç Bende ve Kaygısız Baş ise vizyonda yer almayı sürdürüyor. İşte sinemaseverleri bekleyen yapımların hikayeleri...
Virginia Gardner, Autumn Reeser ve Dylan Sprouse’un başrollerini paylaştığı romantik komedi Tatlı Bela (Beautiful Disaster), Travis ile karanlık geçmişini kapatıp, hayatına sıradan bir üniversite öğrencisi olarak devam eden Abby arasındaki tutkulu aşkı anlatıyor. İkilinin çekişmeyle başlayan arkadaşlıkları tutkulu bir aşka dönüşürken Travis'in sorunlu geçmişi ve Abby'nin gelecek hedefleri onları zorlu bir yolculuğa çıkartacaktır...
Çocukların ve animasyon tutkunlarının favorilerinden olacak Ella Bella Bingo, Ella Bella ve Henry'nin hikâyesini konu ediniyor. Film, tüm zamanlarını birlikte geçiren iki yakın arkadaşın mahallelerine yeni bir çocuğun gelmesiyle dostluklarının tehlikeye girmesini anlatıyor.
Çok sevilen Galaksinin Koruyucuları serisinin yeni filmi Galaksinin Koruyucuları 3 (Guardians of the Galaxy Vol.3), Rocket’in hayatını kurtarmak için yeniden bir araya gelen Koruyucular'ın hikâyesini konu ediyor. Filmde, ekip bu kez Gamora’nın yokluğuyla başa çıkmaya çalışıyor.
Suç Bende, cinayetle suçlanırken en yakın arkadaşının da yardımıyla bambaşka bir hayata dahil olan bir oyuncunun hikayesini konu ediyor. 1930'larda Paris'te, genç ve oldukça meteliksiz ve yeteneksiz bir aktris olan Madeleine Verdier, ünlü bir yapımcıyı öldürmekle suçlanır. Madeleine şan ve başarıdan oluşan bir hayata sahip olur ta ki gerçekler ortaya çıkana kadar...