Sinemaseverleri neler bekliyor? İşte bu hafta vizyonda yerini alan filmler

Suç Bende, cinayetle suçlanırken en yakın arkadaşının da yardımıyla bambaşka bir hayata dahil olan bir oyuncunun hikayesini konu ediyor. 1930'larda Paris'te, genç ve oldukça meteliksiz ve yeteneksiz bir aktris olan Madeleine Verdier, ünlü bir yapımcıyı öldürmekle suçlanır. Madeleine şan ve başarıdan oluşan bir hayata sahip olur ta ki gerçekler ortaya çıkana kadar...