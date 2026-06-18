Sinemada Yüzde 70 İndirim Dönemi Başladı

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"Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme Türkiye genelindeki tüm anlaşmalı salonlarda geçerli olacak.

KİM, NE KADAR İNDİRİM ALACAK?

Güncellenen esaslara göre tam bilet fiyatı üzerinden uygulanacak maksimum indirim oranları şu şekilde belirlendi:

Yüzde 40 İndirim: Öğrenciler, halk günü izleyicileri, belirli yaş grupları ve kamu meslek grupları.

Öğrenciler, halk günü izleyicileri, belirli yaş grupları ve kamu meslek grupları. Yüzde 50 İndirim: Engelliler, şehit yakınları, gaziler, sabah seansları ve kurum/izleyici özel biletleri.

Engelliler, şehit yakınları, gaziler, sabah seansları ve kurum/izleyici özel biletleri. Yüzde 70 İndirim: "Film özel bileti" uygulaması kapsamında, yapımcı ve salon işletmecisinin anlaşacağı belirli yapımlar.

"Film özel bileti" uygulaması kapsamında, yapımcı ve salon işletmecisinin anlaşacağı belirli yapımlar. Yüzde 10 Ek İndirim: İnternet üzerinden online satın alınan sinema biletlerinde mevcut indirimlere ek olarak uygulanacak.

SEKTÖRDE YENİ DÖNEM

Yeni yönetmelikle birlikte film yapımcıları ile sinema salonu işletmecileri veya dağıtımcılar arasında özel sözleşmeler kurulabilecek. Belirli filmler için gişeyi canlandırmak adına özel fiyatlandırmalar yapılabilecek. Şeffaflığı sağlamak amacıyla bu biletlerin verileri, meslek birlikleri altyapısı üzerinden anlık olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletilecek.

ÇARŞAMBA KAMPANYASI SÜRECEK

Bakanlıktan yapılan ek açıklamada, yeni indirimlerin mevcut kazanımları baltalamayacağı belirtildi. Özellikle ailelerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Türkiye genelindeki "Her Çarşamba Sinema Günü" kampanyası kesintisiz devam edecek. Kampanyaya dahil olan salonlarda biletler 140 lira sabit fiyatla satılmaya devam edecek.

Uygulama, özellikle öğrenciler ve ailelerden yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: AA