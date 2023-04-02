Sinema yazarı Sungu Çapan yaşamını yitirdi

Gazeteci Sungu Çapan yaşamını yitirdi. Çapan'ın ölüm haberini Sinema Yazarları Derneği duyurdu.

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Sinema yazarı Sungu Çapan yaşamını yitirdi

Uzun bir dönem Cumhuriyet'te yazan, sinema yazarlarından, gazeteci Sungu Çapan yaşamını yitirdi. Bir süredir hastanede tedavi gören Çapan, 76 yaşındaydı.

Sinema Yazarları Derneği'nden (SİYAD) yapılan açıklamada "Türkiye'nin yetiştirdiği değerli sinema yazarlarından biri olan, duayenimiz, ağabeyimiz, arkadaşımız Sungu Çapan'ı kaybettik... Başımız sağolsun..." denildi.

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