Şarkılar 'Şair Ceketli Çocuk' İçin: Harbiye’de Kazım Koyuncu Gecesi

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Müziği, duruşu ve toplumsal duyarlılığıyla Türkiye’nin kalbinde derin izler bırakan Kazım Koyuncu için İstanbul’da anlamlı bir buluşma gerçekleşiyor.

Erken yaşta hayata veda eden "Şair Ceketli Çocuk", vefatının 21. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kazım’a Şarkılar Söylüyoruz" konseriyle Harbiye’de anılacak.

HATIRALAR VE ŞARKILAR AYNI SAHNEDE

19 Haziran Cuma akşamı saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda başlayacak olan bu özel gecede, yalnızca Koyuncu'nun ölümsüz eserleri seslendirilmeyecek. Sanatçının mücadele dolu yaşamından kesitler, kendi sesinden anlatımlar ve bugüne kadar pek bilinmeyen özel arşiv görüntüleri de sahneye yansıtılarak izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

KİMLER SAHNE ALACAK?

Gecenin sunuculuğunu ünlü oyuncular Seda Türkmen ve Berkay Ateş üstlenirken, müzik dünyasının birbirinden değerli isimleri Kazım Koyuncu'nun şarkılarını kendi yorumlarıyla yeniden canlandıracak.

Sahnede yer alacak sanatçılar ve gruplar şöyle:

Şevval Sam, Niyazi Koyuncu, Selçuk Balcı, Cahit Berkay, Emrah Karaca, Aydoğan Topal, Erdal Güney, İlknur Yakupoğlu, Yasemin Göksu, Erdoğan Emir, Erdal Bayrakoğlu, Peradi Ensemble ve Hopa Kent Orkestrası.

BİLETLER KISA SÜREDE TÜKENDİ

İBB Kültür prodüksiyonuyla tamamen ücretsiz olarak organize edilen etkinliğin biletleri Biletix üzerinden genel satışa açıldı. İstanbulluların ve Kazım Koyuncu hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği anma gecesinin tüm biletleri kısa süre içinde tamamen kapandı.

Kaynak: Haber Merkezi