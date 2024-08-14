Şarkıcı Bergen Ölüm Yıl Dönümünde Mezarı Başında Anıldı

Bergen olarak tanınan sanatçı Belgin Sarılmışer, ölümünün 35. yıl dönümünde Mersin'deki mezarı başında anıldı.

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Şarkıcı Bergen Ölüm Yıl Dönümünde Mezarı Başında Anıldı

Şarkıcı Bergen'in ölümünün 35. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'deki mezarı başında anma programı düzenlendi.

Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in farklı kentlerden gelen hayranları, Akbelen Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret etti.

Mezara çiçek bırakan katılımcılar, dua okudu.

Çorum'dan gelen Emrah Aksu, her yıl mezar başındaki anma programına katıldığını söyledi.

Uzun yıllardır Bergen'in şarkılarını dinlediğini belirten Aksu, "Bergen ile 1988'de Çorum'daki konseri öncesi tanışmıştım. Çok cana yakın ve mütevazi biriydi. İnsanlara verdiği sevgi, heyecan inanılmazdı." dedi.

Antalya'dan gelen Mehmet Tohma da sanatçının şarkılarını sevdiğini, mezarını ilk kez gördüğü için duygulandığını anlattı.

Kentte yaşayan İbrahim Togay ise Bergen'i unutmadıklarını göstermek için bir araya geldiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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