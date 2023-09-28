Sansür kaldırıldı: 'Kanun Hükmü' filmi yeniden Altın Portakal seçkisinde

“Kanun Hükmü” belgeselinin film seçkisinden çıkarılması sonrası önce jüri daha sonra da yönetmenler festivalden çekilmişti. Altın Portakal Film Festivali'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, filmin seçkiye geri alındığı duyuruldu.

Son Güncelleme:
Sansür kaldırıldı: 'Kanun Hükmü' filmi yeniden Altın Portakal seçkisinde

Belgesel yönetmeni Nejla Demirci’nin “Kanun Hükmü” adlı belgeseli 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılmıştı. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 20 jüri üyesi, Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan, Nejla Demirci’nin “Kanun Hükmü” adlı belgeseli yarışma seçkisine geri alınana kadar görevlerini yerine getirmeyeceklerini de duyurmuştu.

Son olarak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenleri ve yapımcıları filmlerini programdan çekme kararı aldı.

Kanun Hükmü belgeselinin yönetmeni Nejla Demirci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sansürün kaldırıldığını duyurdu. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin resmi hesabından yapılan açıklamayı paylaşan Demirci, şunları yazdı:

"KAZANDIK! Sinemamız, halkımız, Antalya, @AntalyaFF emekçileri el ele verdik ve demokrasi mücadelemizi KAZANDIK”

KANUN HÜKMÜ KONUSU

Kanun Hükmü belgeseli, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden el çektirilen Doktor Yasemin Demirci ile Öğretmen Engin Karataş isimli karakterlerin hayatını anlatıyor. Yasemin Demirci ve Engin Karataş'ın oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Nejla Demirci oturuyor.

KANUN HÜKMÜ FİLMİ, ALTIN PORTAKAL'DAN NEDEN ÇIKARILDI?

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisine yer alan 'Kanun Hükmü' filmi, belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği iddiasıyla festival programından çıkarılmıştı. Festivalden yapılan açıklamada, yargılamanın bittiği belgelendiği için filmin yarışma seçkisine geri alındığı duyuruldu.

Etiketler
Altın Portakal Film Festivali
Son Güncelleme:
Bağırsak sorunlarını çözen padişah şerbetleri! 1 bardağı bile fayda sağlıyor... Bağırsak sorunlarını çözen padişah şerbetleri! 1 bardağı bile fayda sağlıyor...
Pamuk gibiler... Her ortama uyum sağlamasını iyi bilen 3 burç Pamuk gibiler... Her ortama uyum sağlamasını iyi bilen 3 burç
Zeki Demirkubuz, Altın Portakal'dan çekildiğini açıkladı Zeki Demirkubuz, Altın Portakal'dan çekildiğini açıkladı
Andy Warhol, İstanbul'a geliyor Andy Warhol, İstanbul'a geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Şemsiyeleri hazırlayın: 30 ili sağanak vuracak, 5 ilde hayat duracak! Şemsiyeleri hazırlayın: 30 ili sağanak vuracak, 5 ilde hayat duracak!
'Helal şirketler' listesi güncellendi: 52 şirket katılım endeksinden çıkarıldı! 'Helal şirketler' listesi güncellendi: 52 şirket katılım endeksinden çıkarıldı!
Oğuzhan Koç barışmak için Seda Sayan’dan yardım istedi! Oğuzhan Koç barışmak için Seda Sayan’dan yardım istedi!
Dünya şokta: BBC'nin ünlü belgeselcisi, evine kilitlediği onlarca köpeğe tecavüz etti Dünya şokta: BBC'nin ünlü belgeselcisi, evine kilitlediği onlarca köpeğe tecavüz etti
İstanbul'da 21 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalleler İstanbul'da 21 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalleler