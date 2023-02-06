Sanatçılardan 'deprem' mesajları: "Acı habere uyandık"

Maraş'taki 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından sanatçılar sosyal medya hesaplarından 'geçmiş olsun' mesajları paylaştı.

Deprem
Son Güncelleme:
Sanatçılardan 'deprem' mesajları: "Acı habere uyandık" - Resim: 1
1 20
Sanatçılardan 'deprem' mesajları: "Acı habere uyandık" - Resim: 2
2 20
Sanatçılardan 'deprem' mesajları: "Acı habere uyandık" - Resim: 3
3 20
Sanatçılardan 'deprem' mesajları: "Acı habere uyandık" - Resim: 4
4 20