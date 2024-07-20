Sanat Dünyasının Acı Kaybı! Sevenleri Yasa Boğuldu!

Usta oyuncu Şener Kökkaya, 82 yaşında hayatını kaybetti. Kökkaya, yarın saat 17.00'de Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Sanat Dünyasının Acı Kaybı! Sevenleri Yasa Boğuldu!

Tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Şener Kökkaya, 82 yaşında Adana'da hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından, birçok dizi ve filmde de rol alan tiyatro sanatçısı Kökkaya için taziye mesajı yayımlandı.

Mesajda, "Adana Devlet Tiyatrosu emekli sanatçılarımızdan Şener Kökkaya'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kökkaya, yarın saat 17.00'de Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

ŞENER KÖKKAYA KİMDİR?

1942 yılında dünyaya gelen Kökkaya, sanat yaşamına 1957 yılında Eskişehir'de amatör tiyatro ile başladı.

Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosunda birçok oyunda rol alan Kökkaya, Devlet Tiyatrolarında konuk oyuncu olarak çalıştı.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 1982 yılına kadar oyunculuk ve sahne amirliği görevlerinde bulunan sanatçı, 1970'li yıllarda TRT'de yayımlanan "5 Dakika" programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Adana Devlet Tiyatrosunda da çalışan Kökkaya, çok sayıda film ve televizyon dizisinde rol aldı.

Kaynak: AA

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