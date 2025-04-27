Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı... 5 Bin Yıllık Kale Turizme Kazandırılacak

Konya'da, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'ya kadar binlerce yıldır birçok medeniyetin izlerini taşıyan 5 bin yıllık Gevale Kalesi turizme kazandırılacak.

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Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı... 5 Bin Yıllık Kale Turizme Kazandırılacak

Konya'da, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Takkeli Dağ'ın zirvesindeki Gevele Kalesi, ziyaretçilerine 5 bin yıllık geçmişi keşfetme imkanı sunacak. Gevale Kalesi 3. Etap Restorasyon Çalışmaları kapsamında, yürüme yolları, dehlizler, hamam, ibadet mekanları ve 100'ün üzerinde sarnıcın konservasyon ve restorasyonu tamamlandı.

Surların mikro enjeksiyonla sağlamlaştırması ve konservasyonunu yapan ekipler diğer mesken kalıntılarının da sağlamlaştırma, konservasyon ve restorasyon uygulamalarında sona yaklaştı.

13 YILDIR DEVAM EDİYOR

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gazetecilere, 1700 metre rakımlı dağın zirvesindeki kazı çalışmalarını, paydaşlarıyla 13 yıldır büyük bir titizlikle yürüttüklerini ve önemli bir noktaya geldiklerini söyledi.

Takkeli Dağ'ın, yükseltisi ve bölgeyi 360 derece gözlemleme imkanı sunması nedeniyle taşıdığı stratejik değerinden dolayı antik çağlardan beri bir kalenin bulunduğu önemli bir yerleşim alanı olduğunu vurgulayan Pekyatırmacı, şöyle konuştu:

"Buradaki kazılarda önemli bulgulara ulaştık. 3. etap çalışmalarımız planlamalar dahilinde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Ülkemize, Konya siluetine ve turizmine önemli bir katkı sağlamayı düşünüyoruz. Takkeli Dağ'ın zirvesinde Gevale Kalesi'ni ziyarete gelen misafirlerimiz hem tarihin derinliklerine yolculuk edecekler hem de Konya'yı panoramik olarak görebilecekler. Bu anlarını fotoğraflayarak zamana iz düşebilecekler."

Kaynak: AA

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