Ressam Mustafa Ayaz, Son Yolculuğuna Uğurlandı

86 yaşında hayatını kaybeden duayen ressam Mustafa Ayaz, Ankara'da Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

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Ressam Mustafa Ayaz, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün 86 yaşında hayatını kaybeden ressam Mustafa Ayaz, Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

86 yaşındaki duayen ressam Mustafa Ayaz, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ayaz, bugün öğle namazını müteakip Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na toprağa verildi.

MUSTAFA AYAZ KİMDİR?

1938'de Trabzon'un Çaykara ilçesinin Kabataş köyünde doğan Ayaz'ın çocukluğu, yoksulluk ve hastalıklarla geçtiğinden ilkokula 10 yaşında başladı. 1953'te Erzurum Pulur Köy Enstitüsü ortaokul son sınıfta resim yeteneğiyle hocalarının dikkatini çeken Ayaz, İstanbul Çapa Öğretmen Okulu resim bölümü sınavlarını kazandı.

Mezuniyetinin ardından bir yıl ilkokul öğretmenliği yapan Ayaz, 1960'ta Gazi Eğitim Enstitüsü'nün resim bölümüne girdi ve buradan 1963'te mezun oldu. Ayaz, sonrasında 3 yıl Çorum'da resim öğretmenliği ve atölye şefliği yaptı.

Kaynak: ANKA

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