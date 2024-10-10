Rakun Sergisi, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde Ziyarete Açılıyor

Geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybeden Kadıköylü Sokak sanatçısı Burak Metin Yurdakul'un (Rakun) eserleri, 12 Ekim Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Rakun Sergisi, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde Ziyarete Açılıyor

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, geçen Nisan ayında hayatını kaybeden Kadıköylü sokak sanatçısı Burak Metin Yurdakul’un (Rakun) çizimlerine ev sahipliği yapacak. 12 Ekim Cumartesi günü açılacak sergi 10 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Rakun’un arkadaşları ile birlikte hazırlanan sergi, eskizleri de eklenerek Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde sezonun ilk sergisi olarak sanatseverler ile buluşacak. Kadıköy’ün Suadiye, Caddebostan, Yeldeğirmeni, Hasanpaşa ve Erenköy semtleri olmak üzere İstanbul’un birçok sokağında Rakun’un duvar resimlerine rastlanabiliyor.

Kaynak: ANKA

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