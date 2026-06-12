Pop Art Akımının Öncüsü David Hockney 88 Yaşında Hayatını Kaybetti

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Özellikle Kaliforniya, Normandiya ve İngiltere'den sahneleri betimleyen tablolarındaki canlı renk kullanımıyla tanınan İngiliz sanatçı David Hockney, 88 yaşında hayatını kaybetti.

POP ART AKIMININ ÖNCÜSÜYDÜ

Sanatçı, 20 ve 21'inci yüzyılın en etkili sanatçıları arasında kabul ediliyordu. Hockney, 1960'ların başında Pop Art'ın yükseldiği dönemde öne çıksa da, kendisini hiçbir zaman tek bir akımın sınırları içinde tanımlamıyordu. Resimleri çoğu zaman hikayeliydi. Mekanlar ve figürler arasındaki ilişkiyi anlatırken sessizlik, anlık hareket veya boşluk gibi unsurlar göze çarpıyordu.

KALİFORNİYA ZİYARETİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

60’ların ortasında ilk kez Kaliforniya’ya yaptığı seyahat, sanatçının hayatında bir kırılma noktası oldu. Güneş ışığı, yüzme havuzları, modernist mimari ve rahat yaşam tarzı Hockney’nin estetik dünyasında yepyeni bir pencere açtı. Kaliforniya’da geçirdiği yıllar; havuz temalı resimlerinin, portre çalışmalarının ve fotoğraf kolajlarının geliştiği en üretken dönemlerinden biriydi.

Hockney, Andy Warhol ve Robert Rauschenberg de dahil olmak üzere birçok büyük sanatçıyla arkadaştı. Çağdaşlarının eserleri gibi, Hockney'nin renkli akrilik çalışmaları da bugün yüksek fiyatlara satılıyor.

SATTIĞI PORTRE İLE TARİHE GEÇTİ

2018'de "Bir Sanatçının Portresi (İki Figürlü Havuz)" adlı eseri 90,3 milyon dolara satıldı ve bu, o zamana kadar yaşayan bir sanatçının bir tablosu için açık artırmada ödenen en yüksek fiyattı.

POP ART AKIMI NEDİR?

Pop art, tüketim toplumunu, seri üretimi ve popüler kültürü sanatın merkezine alan bir 1950'lerde ortaya çıkan bir sanat akımı olarak biliniyor. Soyut dışavurumculuğun elitizmine tepki olarak doğmuş, çizgi roman, reklam, sinema ve sıradan nesneler gibi kitle iletişim araçlarını sanatsal ifadeye dönüştürmüştür.

Kaynak: NTV