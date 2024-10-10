Perihan Savaş'tan Yıllar Sonra Şoke Eden İtiraf

Yeşilçam’ın efsane ismi Perihan Savaş, küçük yaşta yaptığı evliliğe dair açıklamalarda bulundu. Savaş’ın açıklamaları, dinleyenleri duygulandırdı.

Katıldığı bir Youtube programında çocuk yaşta yaptığı evliliği anlatan Perihan Savaş, 13 yaşında annesinin baskısından kaçmak için kuzeniyle evlendiğini söyledi. 5 yaşından itibaren tiyatroyla tanıştığını belirten Savaş, annesinin sert tutumlarından dolayı zor bir çocukluk geçirdiğini söyledi.

Savaş, kuzeni Ziya’nın askeri okuldan atılma çabasının da evlilik kararını hızlandıran etkilerden biri olduğunu belirtti. Savaş, "Amcamlar, benim oyuncu olmamdan korkuyorlardı. Annemin baskısından kurtulmak için kabul ettim" dedi.

Savaş açıklamalarında, evlilik sürecinde ayrı evlerde kalmanın kendisine bir rahatlama olduğunu belirttiği açıklamasında, "Bana 'tiyatrodan ayrılacaksın' dediklerinde, zaten evlilik kafamda bitmişti" diye konuştu.