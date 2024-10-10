Perihan Savaş'tan Yıllar Sonra Şoke Eden İtiraf

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Perihan Savaş, anlattığı çocuk yaşta evlilik anısıyla dinleyenleri şoka uğrattı. Savaş, ailesinin baskısından kaçabilmek için 13 yaşında evlendiğini söyledi.

Son Güncelleme:
Perihan Savaş'tan Yıllar Sonra Şoke Eden İtiraf

Yeşilçam’ın efsane ismi Perihan Savaş, küçük yaşta yaptığı evliliğe dair açıklamalarda bulundu. Savaş’ın açıklamaları, dinleyenleri duygulandırdı.

Katıldığı bir Youtube programında çocuk yaşta yaptığı evliliği anlatan Perihan Savaş, 13 yaşında annesinin baskısından kaçmak için kuzeniyle evlendiğini söyledi. 5 yaşından itibaren tiyatroyla tanıştığını belirten Savaş, annesinin sert tutumlarından dolayı zor bir çocukluk geçirdiğini söyledi.

Perihan Savaş'tan Yıllar Sonra Şoke Eden İtiraf - Resim : 1

Savaş, kuzeni Ziya’nın askeri okuldan atılma çabasının da evlilik kararını hızlandıran etkilerden biri olduğunu belirtti. Savaş, "Amcamlar, benim oyuncu olmamdan korkuyorlardı. Annemin baskısından kurtulmak için kabul ettim" dedi.

Perihan Savaş'tan Yıllar Sonra Şoke Eden İtiraf - Resim : 2

Savaş açıklamalarında, evlilik sürecinde ayrı evlerde kalmanın kendisine bir rahatlama olduğunu belirttiği açıklamasında, "Bana 'tiyatrodan ayrılacaksın' dediklerinde, zaten evlilik kafamda bitmişti" diye konuştu.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin afişi yayınlandı59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin afişi yayınlandıKültür - Sanat
Perihan Savaş: 13 yaşında evlendim, ben bir çocuk gelindimPerihan Savaş: 13 yaşında evlendim, ben bir çocuk gelindimKültür - Sanat

Etiketler
Yeşilçam
Son Güncelleme:
Altın Portakal Jürisi, Mercan Dede’nin Sergisini Gezdi Altın Portakal Jürisi, Mercan Dede’nin Sergisini Gezdi
Tahin ve Pekmezin Muhteşem Uyumuyla Hazırlanıyor! Hem Şifa Kaynağı Hem Lezzet Deposu Tahin ve Pekmezin Muhteşem Uyumuyla Hazırlanıyor! Hem Şifa Kaynağı Hem Lezzet Deposu
Yürüyen Merdivenlerin Neden Tırtıklı Olduğu Ortaya Çıktı: Hiç Kimsenin Aklına Gelmemişti Yürüyen Merdivenlerin Neden Tırtıklı Olduğu Ortaya Çıktı: Hiç Kimsenin Aklına Gelmemişti
Kazakistan'da Türk Filmleri Haftası Kazakistan'da Türk Filmleri Haftası