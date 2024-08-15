Peribacalarında Skandal Görüntüler: Reklam Çekimi İçin Pamuk Tıkadılar

Nevşehir'in Avanos ilçesindeki peribacalarında Kiğılı'nın reklam çekimlerinde skandal görüntüler tepki çekti. Reklam çekimi için peribacalarına kimyasallarla pamuk yapıştırılması üzerine bölge halkı durumu yetkililere bildirdi.

Peribacalarında Skandal Görüntüler: Reklam Çekimi İçin Pamuk Tıkadılar

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin kasabası Güllüdere mevkinde bulunan ve 'Manastırlar Vadisi' olarak da bilinen Yarıkkaya'da Kiğılı firması için reklam filmi için çekimlere başlandı. Alan Başkanlığı tarafından sadece fotoğraf izninin alındığı öğrenilen çekimlerde, pamukların kimyasalla peribacalarına yapıştırıldığı gören bölge halkı durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ve Alan Başkanlığı ekipleri çekimlere müdahale etti. Kültür varlığına yapılanları protesto etmek isteyen vatandaşlar bölgede toplandı.

Peribacalarında Skandal Görüntüler: Reklam Çekimi İçin Pamuk Tıkadılar - Resim : 1

Fotoğrafçı Ümit Yıldırım, "Kapadokya'ya resmen pamuk tıkadılar. Büyük firmadan geldiklerini söyleyip kimyasalı duvarlara sürüp pamukları döşemişler. Resmen pamuk döşemişler, böyle bir şey olabilir mi?" şeklinde konuştu.

Süleyman İkman ise, "Bölgedeki mağarada ünlü tekstil firmasının peribacasına yaptığı tahribi görmekteyiz. Kimyasal maddelerle yapıştırılan elyaf ve pamukların peribacalarına zarar verdiğini tespit ettik" dedi.

Peribacalarında tepki çeken görüntülerPeribacalarında tepki çeken görüntülerKültür - Sanat

Kaynak: İHA

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