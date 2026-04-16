Patlamış Mısırları Hazırlayın: 7 Yeni Film Salonlarda

Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, dramdan korku ve animasyona kadar geniş bir yelpazede tam 7 yeni film vizyona girerek izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

PEDAGOJİK ONAYLI ANİMASYON

Haftanın en dikkat çekici yapımlarından biri olan "571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed", İslamiyet'in doğuşunu ve Hz. Muhammed'in hayatını animasyon tekniğiyle beyaz perdeye aktarıyor. Pedagogların hassas onayıyla hazırlanan yapım, özellikle Hazreti Peygamber'in çocukluk yıllarını ve adalet mücadelesini çocuklara ve ailelere hitap eden eğitici bir dille anlatıyor.

AKSİYONUN ZİRVESİ VE GANİ MÜJDE İMZALI KOMEDİ

Aksiyon ve macera tutkunları için Tomer Sisley'in başrolde olduğu "Largo Winch: Dünyanın Durduğu An" öne çıkıyor. James Franco gibi dev isimlerin de kadrosunda yer aldığı film, küresel bir komplo ve kaçırılan bir çocuk üzerinden sürükleyici bir tempo vadediyor.

Yerli sinema tarafında ise usta mizahçı Gani Müjde'nin kaleme aldığı, Hakan Algül'ün yönettiği "Başıbozuklar" rüzgarı esecek. Alaçatı'da konser vermeyi hedeflerken kendilerini Suriye'deki bir füze üssünde bulan çılgın bir müzik grubunun maceralarını konu alan filmde Gonca Vuslateri ve Mustafa Üstündağ gibi güçlü isimler yer alıyor.

'MUMYA' EFSANESİ

Korku severlerin merakla beklediği Blumhouse imzalı "Lee Cronin'den Mumya", klasikleşen mumya mitine karanlık ve kan donduran yeni bir soluk getiriyor. 8 yıl sonra gizemli bir şekilde geri dönen bir çocuğun gerilim dolu hikayesi salonları sessizliğe bürüyecek.

Haftanın diğer öne çıkan yapımları ise şunlar:

Şöhretin ağır bedelini sorgulayan, Anne Hathaway’li dram-müzik harmanı "Mother Mary".

Çocuklara çevre bilinci aşılamayı hedefleyen sevimli animasyon "Hayvanlar Alemi".

Sırlarla dolu geçmişiyle yüzleşen bir ailenin karanlık hikayesini anlatan yerli korku "Cinnet-i Sırra".

Kaynak: AA