Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti

17 Ocak'ta Orhan Aydın ile Levent Üzümcü'nün Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyunu ‘Unutma Bizi’nin galasına davet edilen Muhlis Asan, oyun öncesi kalp krizi geçirmişti. Galaya katılan Asan, bir süre sonra kendini iyi hissetmediğini belirterek arkadaşlarına, “Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım” diyerek salondan ayrılmıştı. Galadan ayrıldıktan sonra ablasıyla birlikte yaşadığı eve dönen Muhlis Asan, bir süre sonra fenalaşmış; kaldırıldığı hastanede yapılan kontroller sonucu kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti.

Yoğun bakımda tedavi gören Muhlis Asan'ın vefatını sosyal medya hesabından duyuran Orhan Aydın, “Ah canım kardeşim Muhlis Asan ah... Çok üzgünüm.. Böyle olmamalıydı.. Toprağın çiçekler kokacak..” ifadelerini kullandı.

Orhan Aydın, "Muhlis Asan kardeşimi 26 Şubat Pazar günü öğlen 13.15'te Şişli Camisi'nden sonsuzluğa uğurluyoruz" dedi.

MUHLİS ASAN KİMDİR?

1958 yılında Iğdır'da dünyaya gelen Asan, 'Hamdi Ne Umdu Ne Buldu', 'Halkın Gücü', 'Deprem' ve 'Zulüm' gibi oyunların yanı sıra 1982 ve 1986 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda 'Alman Gelin' ve 'Yıl 1921' oyunlarında sahneye çıktı. Zafer Diper’e ait Bizim Tiyatro’da ise 'Woyzeck Oyunu', Müjdat Gezen’le 'Gırgıriye Müzikali', Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu, 'Ne Yazık ki Namuslu' ve 'Sarı Çizmeli Oyunları'nda da rol aldı.