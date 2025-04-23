Oyuncu Leyla Okay Hayatını Kaybetti

"Ferhunde Hanımlar", "Bizim Evin Halleri" ve "Teşkilat" gibi yapımlarda unutulmaz karakterlere hayat veren oyuncu Leyla Okay, 62 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi, bugün Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Oyuncu Leyla Okay Hayatını Kaybetti

"Ferhunde Hanımlar", "Bizim Evin Halleri", "Derin Sular" ve "Teşkilat"ın aralarında bulunduğu yapımlarla tanınan oyuncu Leyla Okay, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Vefat haberini Düşkapanı Sanat Merkezi'nin duyurduğu sanatçının cenazesi, Ankara'da bugün öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

LEYLA OKAY KİMDİR?

Leyla Okay'ın kariyeri, tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına uzanıyor. 1963 yılında Ankara'da doğan Okay, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda eğitim aldı. Lise yıllarında kendi çabalarıyla tiyatroya başlayan Okay, ilk oyunu "Bozuk Para"yı Ankara Komedi Sahnesi'nde oynadı. Okay, daha sonra Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Sanatçı, Tevfik Yapıcı, Ercan Demirel ve Bülent Yıldıran ile Kaktüs Kabare'de uzun yıllar boyunca birçok çocuk oyununun yanı sıra "Ölelim mi Gülelim mi?" adlı oyunda performans sergiledi.

Kaktüs Kabare'den 1989 yılında ayrılarak "Dostlarımız" dizisiyle kamera önü oyunculuğuna başlayan Okay, "Ferhunde Hanımlar" (Kiraz), "Bizim Evin Halleri" (Pembe), "Yamak Ahmet" (Hala), "Rumuz Cavidan" (Zişan), "Yalancı Bahar", "Derin Sular", "Anne" ve "Teşkilat" gibi birçok dizide rol aldı.

Kaynak: AA

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