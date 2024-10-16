Osmangazi'de Balkan Rüzgarı

Osmangazi Belediyesi, mahallelerde düzenlediği Balkan Rüzgârı Konseri ile vatandaşlara açık havada müzik keyfi yaşatıyor. İlki Hürriyet Mahallesi’ndeki Ziraat Parkı’nda düzenlenen Balkan Rüzgârı Konseri’nin ikincisi, Demirtaş Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası ve Menteşeli Cengiz’in sahne aldığı konserde, Balkanların sevilen şarkıları söylendi. Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası tarafından çalınan şarkılar, orkestranın solistleri Hatice Çiçek ve Saynur Eren Süleymanoğlu’nun yanı sıra Bursa’nın sevilen sanatçılarından olan Menteşeli Cengiz tarafından seslendirildi.

Konserde sahne alan sanatçılar, dinleyenlerden büyük alkış aldı. Konser alanında kurulan stantta ise Balkanlara özgü yemekler tanıtıldı. Konsere katılan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, gecenin sonunda sanatçılara çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA