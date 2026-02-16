Oscar Ödüllü Robert Duvall Hayatını Kaybetti

'The Godfather' filminde canlandırdığı Tom Hagen karakteriyle hafızalara kazınan Oscar ödüllü Robert Duvall, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Oscar Ödüllü Robert Duvall Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Robert Selden Duvall, 95 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm haberi, usta oyuncunun eşi Luciana Duvall tarafından kamuoyuna duyuruldu. 5 Ocak 1931’de San Diego’da dünyaya gelen Duvall, yaklaşık 70 yıla yayılan kariyerinde sinema tarihinin en saygın isimlerinden biri haline geldi. Özellikle The Godfather filminde canlandırdığı Tom Hagen karakteriyle hafızalara kazındı.

Oscar Ödüllü Robert Duvall Hayatını Kaybetti - Resim : 1

UNUTULMAZ YAPIMLARA İMZA ATTI

Usta oyuncu, Apocalypse Now ve Tender Mercies gibi yapımlardaki performanslarıyla da sinema tarihine damga vurdu. Duvall, Tender Mercies filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülünün sahibi olmuştu. Karakter oyunculuğundaki derinliği ve seçici filmografisiyle Hollywood’un en saygın aktörleri arasında gösterilen Robert Duvall, ardında unutulmaz performanslarla dolu bir miras bıraktı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Bir Haftada Üçüncü: İstanbul'da Bir Konser Daha İptal İstanbul'da Bir Konser Daha İptal
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Emmy ödüllü İsrailli Dana Eden Atina'da Ölü Bulundu Emmy ödüllü İsrailli Yapımcı Ölü Bulundu
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
İZBETON Operasyonunda Gözaltına Alınan 22 Kişi Serbest İZBETON Operasyonunda Gözaltına Alınan 22 Kişi Serbest
Uzman İsimden Hayati Uyarı: Marketten Bunları Alırken İki Kez Düşünün, İşte En Riskli Ürünler Marketten Bunları Alırken İki Kez Düşünün, İşte En Riskli Ürünler
İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı
Uyuşturucu Testi Vermişlerdi: Reynmen, Çakal ve Yağcı'nın Sonuçları Çıktı Reynmen, Çakal ve Yağcı'nın Sonuçları Çıktı
YÖK Duyurdu: Bu Bölümlerin Kontenjanı Düşürüldü Bu Bölümlerin Kontenjanı Düşürüldü