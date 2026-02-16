Oscar Ödüllü Robert Duvall Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Robert Selden Duvall, 95 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm haberi, usta oyuncunun eşi Luciana Duvall tarafından kamuoyuna duyuruldu. 5 Ocak 1931’de San Diego’da dünyaya gelen Duvall, yaklaşık 70 yıla yayılan kariyerinde sinema tarihinin en saygın isimlerinden biri haline geldi. Özellikle The Godfather filminde canlandırdığı Tom Hagen karakteriyle hafızalara kazındı.

UNUTULMAZ YAPIMLARA İMZA ATTI

Usta oyuncu, Apocalypse Now ve Tender Mercies gibi yapımlardaki performanslarıyla da sinema tarihine damga vurdu. Duvall, Tender Mercies filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülünün sahibi olmuştu. Karakter oyunculuğundaki derinliği ve seçici filmografisiyle Hollywood’un en saygın aktörleri arasında gösterilen Robert Duvall, ardında unutulmaz performanslarla dolu bir miras bıraktı.

Kaynak: Haber Merkezi