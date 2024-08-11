Ordu'daki Manastırdan Bizans Dönemine Ait Mozaik Çıktı

In-situ zemin mozaiği, üslup ve biçim bağlamında değerlendirildiğinde, mozaikteki geometrik ve bitkisel motiflerin Erken Bizans döneminde yaygın olarak kullanıldığı biliniyor. Ayrıca genellikle bordürlerde tercih edilen kıvrımlı akantusun doğayı yansıtan meyve motifleri ve hayvan figürleriyle işlendiği görülüyor.