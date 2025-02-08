'Okyanusların Mirası' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Ödüllü su altı fotoğrafçısı Bülent Şelli'nin küratörlüğünde hazırlanan "Okyanusların Mirası" sergisi, Memorial Bahçelievler Sanat Galerisi'nde açıldı. Galeriden yapılan açıklamaya göre, İmbat Sualtı Görüntüleme Merkezinin 15. yılına özel düzenlenen sergi, 27 Mart'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

Sergi, su altı ekosisteminin zenginliklerini ve korunması gereken değerlerini yansıtan fotoğraflardan oluşuyor. Şelli'nin atölye çalışmalarına katılan öğrencilerin çektiği fotoğraflardan oluşan seçki, alanında uzman bir seçici kurul tarafından belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şelli, okyanusların karşı karşıya olduğu çevresel tehditlere karşı farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Sanatın evrensel gücüyle çevre sorunlarına dikkati çekmeyi ümit ediyoruz. Su altı dünyasının korunması, gelecek nesillere sağlıklı bir gezegen bırakmak adına hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.​​​​​​​