Okan Bayülgen'in Drakula Filmi'nin Çıkış Tarihi Belli Oldu

İrlandalı ünlü yazar Bram Stoker'ın unutulmaz eseri "Drakula" romanındaki karakterlerden hareketle Okan Bayülgen'in yeniden kaleme aldığı ve yönettiği "Drakula" oyunu izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

BKM ve Kabare Dada'nın ortaklığında sahnelenecek oyunun prömiyeri 15 Kasım'da Maximum Uniq Hall'de yapılacak.

Bayülgen'in Drakula'yı, bugüne kadar birçok sinema filmine de konu olan vampir avcısı "Van Helsing" karakterini ise Hayko Cepkin'in canlandıracağı oyun, 16 ve 17 Kasım'da da sahnelenecek.

Oyunun biletleri yarın 14.00'ten itibaren Bubilet'te satışa açılacak.

Kaynak: AA