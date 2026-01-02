Nilüfer Kent Tiyatrosu, 2025 Yılını 98 Oyunla Tamamladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nilüfer Belediyesi, 2025 yılında da tiyatroseverleri zengin yapımlarla buluşturdu. Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun (NKT) prodüksiyonlarının yanı sıra misafir ekipleri de ağırlayan belediye, repertuvarıyla sanatseverlerin beğenisini topladı. Yıl içinde sahnelenen yapımlar arasında "Kaza, Köpek, Kahvaltı ve Yumurta" 14 gösterimde 2 bin 864 izleyiciye ulaştı. "Şvayk" ise 18 gösterimle 5 bin 876 kişi tarafından izlenerek en çok ilgi gören oyunlardan biri oldu.

"İlk Bakışta Prima Facie" de 15 gösterimde 2 bin 962 izleyici tarafından takip edildi. Kült eserler arasında yer alan "Lüküs Hayat" müzikali de 10 gösterimde 3 bin 263 kişiyi ağırladı. Genç NKT oyuncularının sahnelediği "Sineklerin Tanrısı", 5 gösterimde bin 81 izleyiciye ulaştı. Böylece yıl boyunca sahnelenen 98 oyunda, toplam 24 bin 328 sanatsevere ulaşıldı.

FARKLI OYUNLARA DA YER VERİLDİ

Nilüfer’de tiyatro, yaz aylarında açık havaya taşındı. Balat Atatürk Ormanı’ndaki "Ormandaki Kulübe" sahnesi, doğa ile sanatı bir araya getirdi. Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun oyunlarının yanı sıra farklı oyunlara da yer verildi. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun "Tamamen Doluyuz" ve Bursa Devlet Tiyatrosu’nun "Mağara Kadını" gibi oyunlara ev sahipliği yapıldı. 2025 yılı, Nilüfer’de tiyatro faaliyetlerinin yanı sıra kurumsal gelişim açısından da dikkat çekti. Yeni prömiyerler, gençlik projeleri ve ulusal iş birlikleriyle repertuvar genişletilirken, Genç NKT Projesi gençlerin tiyatroya katılımını destekleyen çalışmalar arasında yer aldı.

'ÜRETİM KALİTEMİZİ İSTİKRARLA ARTIRACAĞIZ'

Yıl boyu süren sanatsal faaliyetleri değerlendiren Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Nilüfer’i Türkiye’de çağdaş, katılımcı ve üretken tiyatro çalışmalarının en güçlü merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyoruz. Hem seyirci kapasitemizi, hem de sanatsal üretim kalitemizi istikrarlı bir biçimde artıracağız" dedi.

PROGRAM 2026 YILINDA DA DEVAM EDECEK

Nilüfer Kent Tiyatrosu, 2026 yılına da programını sürdürecek. Nazım Hikmet Kültürevi’nde ocak ayı boyunca "İlk Bakışta Prima Facie", "Kaza, Köpek, Kahvaltı ve Yumurta" ve "Lüküs Hayat" sahnede olacak. Ayrıca Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sevilen oyunu "Eyvah Nadir" Nilüferli izleyicilerle buluşacak. Oyunları takip etmek isteyen sanatseverler, 'bilet.nilufer.bel.tr' adresinden biletlere ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA