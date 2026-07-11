Niğde'de Ezber Bozan Arkeolojik Keşif! Gizemli Kilisenin Altından Elit Romalılar Çıktı

Niğde'deki Tyana Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda, sekizgen planlı gizemli kilisede tespit edilen 42 Geç Roma mezarından 18'i gün yüzüne çıkarıldı. İskeletler üzerinde yapılan analizler, kilisenin alt katmanlarında özel statülü elit kişilerin gömüldüğünü ortaya koydu.

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Niğde'de Ezber Bozan Arkeolojik Keşif! Gizemli Kilisenin Altından Elit Romalılar Çıktı
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Anadolu'nun en önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki Tyana Antik Kenti, ezber bozan arkeolojik keşiflerle tarih sayfalarını yeniden şekillendiriyor.

Niğde'de Ezber Bozan Arkeolojik Keşif! Gizemli Kilisenin Altından Elit Romalılar Çıktı - Resim : 1

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazılarda, Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Osman Doğanay, antik kentte 2026 yılı kazılarının 1 Nisan'da başladığını söyledi.

Niğde'de Ezber Bozan Arkeolojik Keşif! Gizemli Kilisenin Altından Elit Romalılar Çıktı - Resim : 2

HEDEF TARİHİ SU KEMERLERİNİ EKONOMİYE KAZANDIRMAK

Çalışmalarda dördüncü aya girdiklerini belirten Doğanay, "Çalışmalarımızın merkezinde Tyana su kemerlerinin turizme ve ekonomiye kazandırılması yer almakta. Bu aylarda Tyana'nın simge yapılarından sekizgen planlı kilisenin orta nefinde (Kiliselerde giriş ile sunak arasındaki en geniş ve en yüksek ana koridor) kazı çalışmalarını yürütüyoruz. Kazılarımız son derece iyi ve hızlı gidiyor. Birçok ekiple çalışıyoruz. Tyana'nın turizme kazandırmak istediğimiz alanlarından birisi de bu kilise" dedi.

Niğde'de Ezber Bozan Arkeolojik Keşif! Gizemli Kilisenin Altından Elit Romalılar Çıktı - Resim : 3

Kazı heyetinde yer alan Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Dilek Erdal da insan iskeleti kalıntılarını incelemek üzere çalışmalara katıldığını dile getirdi.

Niğde'de Ezber Bozan Arkeolojik Keşif! Gizemli Kilisenin Altından Elit Romalılar Çıktı - Resim : 4

Mezarların antik kilisenin batı nefinde olduğunun tespit edilmesiyle bu alana yoğunlaşmaya başladıklarını anlatan Erdal, "2 yıldır burada kazılar yaparak mezarları gün ışığına çıkartıyoruz. Önceki yıllarda insan iskelet kalıntılarının antropolojik analizleri yapılmadığı için kazılara katıldım. Kilise, Hristiyanlığın ilk dönemlerinden itibaren yapılmaya başlanmış, farklı dönemlerde elden geçirilmiş. Buranın nekropol alanı olarak kullanılmış olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Niğde'de Ezber Bozan Arkeolojik Keşif! Gizemli Kilisenin Altından Elit Romalılar Çıktı - Resim : 5

4 KATMANLI MEZARLIK

Erdal, mezarlardaki iskeletlerin dönemlerini incelediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İlk yaptığımız çalışmalar bize kilisede tek evreli değil, çok katmanlı mezarların olduğunu gösterdi. Stabil düzende mezar kazacağımızı beklerken çalışmaların ilerlemesiyle tabaka mezarların da çoğunlukta olduğunu gördük. Veriler buranın 4 aşamalı mezarlık olarak kullanıldığını gösteriyor. 4. yüzyıl civarında hatta Geç Roma Dönemi'nden kalma birtakım yapıların üzerine inşa edildiğini ve yaklaşık 10. yüzyıldan sonra da kilisenin terk edildiğini görüyoruz. İlk gömüler bize buranın halk gömüsü olarak kullanılmış olduğunu işaret ediyor."

Niğde'de Ezber Bozan Arkeolojik Keşif! Gizemli Kilisenin Altından Elit Romalılar Çıktı - Resim : 6

ALT TABAKALARDA ÖZEL STATÜLÜ ELİT İSKELETLER

Alt tabakalarda daha nitelikli mezarlar bulmaya başladıklarına dikkati çeken Erdal, bu mezarların, kilisenin ilk evrelerinde buraya gömülen kişilerin özel statüye sahip bireyler olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Niğde'de Ezber Bozan Arkeolojik Keşif! Gizemli Kilisenin Altından Elit Romalılar Çıktı - Resim : 7

Mezar tespit çalışmalarına geçen yıl başladıklarını anımsatan Erdal, "Geçen seneden hazırlanmış 25 mezar vardı, mezarların etrafını temizlerken sayının arttığını gördük ve yaklaşık 42 mezar tespit edip, bunların 18'ini açtık, 2 mezarı daha bu sezon açacağız, 22 mezarı da önümüzdeki sezon çalışmak üzere hazır şekilde bırakacağız" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Altından Dev Miras Çıktı: 2 Bin Yıllık Roma Hamamının Yeni Bölümleri BulunduAnkara'nın Altından Dev Miras Çıktı: 2 Bin Yıllık Roma Hamamının Yeni Bölümleri BulunduKültür - Sanat

Kaynak: AA

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Ankara'nın Altından Dev Miras Çıktı: 2 Bin Yıllık Roma Hamamının Yeni Bölümleri Bulundu 2 Bin Yıllık Hamamın Yeni Bölümleri Bulundu
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