Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde Ayna Konser Yaptı
Niğde'de, 4. Gastronomi Festivali kapsamında Ayna grubu sahneye çıktı.
Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen 4. Gastronomi Festivali kapsamında, etkinlik alanında Ayna konser verdi.
Eski ve yeni albümlerinden şarkılar seslendiren, yaklaşık 2 saat sahnede kalan grup, hayranlarından yoğun ilgi gördü.
Müzikseverler şarkılara eşlik etti, konseri cep telefonlarıyla görüntüledi.
Kaynak: AA
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