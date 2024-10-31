Trafiğe Kapatılan Yolun Altında Öyle Bir Şey Keşfedildi ki... Tarih Bin Yıl Geriye Gitti
Nevşehir Göreme’de yapılan arkeolojik kazılarda, kiliselerle ilişkili kaya oyma yapılar ve 10. yüzyıla ait 30 mezar keşfedildi. Göreme Açık Hava Müzesi yakınındaki kazı çalışmalarıyla Kapadokya'ya yeni turistik noktalar eklenmesi hedefleniyor.
Kaynak: İHA
Nevşehir’in Göreme beldesinde, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın 2022'de trafiğe kapattığı Göreme Açık Hava Müzesi yolunda yapılan kazı çalışmaları sonucu “Göreme Nekropolü” olarak adlandırılan toplu mezar alanı keşfedildi. Çalışmalarda, kiliselerle ilişkili olduğu düşünülen kaya oyma kiler ve mutfak yapıları ile birlikte 30 mezar bulundu. Bu mezarlarla birlikte M.S. 10. yüzyıla ait objeler gün yüzüne çıkarıldı.
YENİ TURİSTİK NOKTALAR EKLENECEK
Kazılar tamamlandığında, Kapadokya’ya yeni turistik noktalar eklenmiş olacak. Nevşehir Müze Müdürü Gökhan Maskar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle kurtarma kazılarına başladıklarını belirtti. Kazılar sırasında Balkonlu Kilise’ye ait olduğu düşünülen kaya oyma yapılar ile 30’a yakın mezar ortaya çıktı. Maskar, Göreme Nekropolü’nün bilim insanları tarafından bilindiğini ancak bu kazıyla ilk kez somut verilere ulaşıldığını ifade etti.
ARKEOLOJİK OBJELER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Kazılarda kolye, küpe, bileklik ve haç gibi arkeolojik objeler bulundu. Bu objelerin Kapadokya bölgesi için çok önemli arkeolojik veriler sunduğunu belirten Maskar, kazıların Geleceğe Miras Projesi kapsamında devam edeceğini duyurdu. 2025 yılına kadar sürdürülecek kazılarda, Tokalı Kilise yönünde genişleme planları yapılıyor.
GÖREME'NİN TARİHİ BİN YIL GERİYE GİTTİ
Kazılarda çıkan objeler, bölgenin tarihlendirilmesine katkı sağlayarak, Göreme’nin tarihini bin yıl geriye götürdü.
BÖLGEDE İLK KEZ ÜNİK MEZAR TİPLERİ BULUNDU
Nevşehir Müze Müdürü Maskar, bölgedeki mezar tiplerinin daha önce görülmemiş özellikler taşıdığını ifade etti.
Göreme Nekropolü’ndeki mezarların, bölgede bulunan ilk “ünik” mezar tipleri olduğunu belirten Maskar, yapılan kazıların Kapadokya ve Göreme için çok değerli bilgiler sunduğunu sözlerine ekledi.