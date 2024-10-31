Trafiğe Kapatılan Yolun Altında Öyle Bir Şey Keşfedildi ki... Tarih Bin Yıl Geriye Gitti

YENİ TURİSTİK NOKTALAR EKLENECEK

Kazılar tamamlandığında, Kapadokya’ya yeni turistik noktalar eklenmiş olacak. Nevşehir Müze Müdürü Gökhan Maskar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle kurtarma kazılarına başladıklarını belirtti. Kazılar sırasında Balkonlu Kilise’ye ait olduğu düşünülen kaya oyma yapılar ile 30’a yakın mezar ortaya çıktı. Maskar, Göreme Nekropolü’nün bilim insanları tarafından bilindiğini ancak bu kazıyla ilk kez somut verilere ulaşıldığını ifade etti.