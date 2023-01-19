Nevşehir'de restore edilen tarihi kilise... İki tane kitabesi var
Nevşehir’de Kayaşehir ve Kale bölgesinde 1849 yılında yaptırılan, 1924 yılındaki mübadele dönemine kadar yine yörede yaşayan Rum azınlık tarafından kilise olarak kullanılan ve 1950-1983 yılları arasında Nevşehir Cezaevi olarak kullanılan tarihi Meryem Ana Kilisesi restorasyonu tamamlanmak üzere.
Türkiye’nin en önemli Kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinin merkezi konumundaki Nevşehir’in en eski yapılarından Meryem Ana Kilisesi turizme kazandırılıyor. Tarihi yapı için başlatılan restorasyon çalışmalarında ilk olarak tarihi kilisenin dış cephesi raspa yapılarak temizlendi ve çatı onarımı yapıldı.
İç mekânlarında sonradan eklenen bölümler yıkılarak aslına uygun bir şekilde restore edilen kilisenin duvarlarındaki freskler de onarılarak yeniden gün yüzüne çıkartıldı. Yaklaşık 1 yıl süren çalışmaların ardından kilise yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.
1. Abdulhamit döneminde yaptırılan ve 1849 yılında Kayseri Metropoliti Paisios tarafından ibadete açıldıktan sonra 1924 yılı mübadelesine kadar faaliyetini sürdüren kilise, 1950 yılında Nevşehir Cezaevine dönüştürüldü. 1983 yılında cezaevinin yeni binasına taşınmasıyla boşalan bina atıl durumda kaldı.
Yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Meryem Ana Kilisesi uzun zamandır atıl durumdaydı. Önemli bir yenileme çalışması yapıldı ve kısa zamanda bu çalışma tamamlanacak. Bu kilise 1849 yılında inşa edilmiş. Ortodoks inancı için önemli olan bir kilise. Bu kilisenin bir takım ayırıcı özellikleri de var. Başka kiliselerde olmayan çift başlı kartal figürü var. Bu figür müze müdürlüğü envanterinde ve müze müdürlüğünde bulunuyordu. Figür müze müdürlüğünden alınarak asıl yerine yerleştirildi. Bu kilisede ayrıca iki kitabe mevcut. Kitabenin biri Grekçe diğeri de Karamanlıca yazılmış. Bu özellikte o dönemde farklı kökenlerden gelen milletleri birleştirici özelliğini ön plana çıkartıyor” şeklinde konuştu.