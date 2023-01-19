Nevşehir'de restore edilen tarihi kilise... İki tane kitabesi var

Yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Meryem Ana Kilisesi uzun zamandır atıl durumdaydı. Önemli bir yenileme çalışması yapıldı ve kısa zamanda bu çalışma tamamlanacak. Bu kilise 1849 yılında inşa edilmiş. Ortodoks inancı için önemli olan bir kilise. Bu kilisenin bir takım ayırıcı özellikleri de var. Başka kiliselerde olmayan çift başlı kartal figürü var. Bu figür müze müdürlüğü envanterinde ve müze müdürlüğünde bulunuyordu. Figür müze müdürlüğünden alınarak asıl yerine yerleştirildi. Bu kilisede ayrıca iki kitabe mevcut. Kitabenin biri Grekçe diğeri de Karamanlıca yazılmış. Bu özellikte o dönemde farklı kökenlerden gelen milletleri birleştirici özelliğini ön plana çıkartıyor” şeklinde konuştu.