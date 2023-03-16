Netflix Türkiye'de bu hafta en çok neler izlendi?
Geçtiğimiz hafta boyunca (6 - 12 Mart) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde "You" dizisi, film kategorisinde ise "İyi Adamın 10 Günü" zirvede yer aldı.
Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 6 - 12 Mart haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle...
GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER
1. You (4. Sezon)
2. Glory (1. Sezon)
3. Sex/Life (2. Sezon)