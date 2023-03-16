Netflix Türkiye'de bu hafta en çok neler izlendi?

Geçtiğimiz hafta boyunca (6 - 12 Mart) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde "You" dizisi, film kategorisinde ise "İyi Adamın 10 Günü" zirvede yer aldı.

Netflix Türkiye'de bu hafta en çok neler izlendi? - Resim: 1

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 6 - 12 Mart haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle...

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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok neler izlendi? - Resim: 2

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER 

1. You (4. Sezon)

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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok neler izlendi? - Resim: 3

2. Glory (1. Sezon)

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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok neler izlendi? - Resim: 4

3. Sex/Life (2. Sezon)

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