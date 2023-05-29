Netflix Türkiye haziran programı belli oldu: Black Mirror, Manifest, Merve Kült geliyor
Netflix'in haziran takvimi resmi olarak açıklandı. Programda "Black Mirror"ın 6. sezonu, "Sen İnandır", "Extraction 2", "Merve Kült" ve " The Witcher"ın 3. sezonu gibi yapımlar yer alıyor.
Haziran ayında Netflix dizileri yeni sezonları ile geri dönüyor.
Bu ay, "Merve Kült" ve "Sen İnandır" gibi yapımlar izleyicilerle buluşacak. Charlie Brooker'ın uzun zamandır beklenen antolojisi 'Black Mirror' ve başrolünde Henry Cavill'ın yer aldığı 'The Witcher' da yeni sezonlarıyla dönüyor.
New Amsterdam (3. Sezon)
1 Haziran
Amerika’nın en eski hastanelerinden birinin yeni direktörü Dr. Max Goodwin, mevcut durumu değiştirmek ve hastaların hayatını kurtarmak için işe koyulur.
The Days
1 Haziran
Fukushima santrali sorumluları ve çalışanları, eşi benzeri olmayan ölümcül bir nükleer felaketle karşı karşıya kaldı. Onlar birer kahraman mı, yoksa suçlu mu?
Rich in Love 2
2 Haziran
Paula, Amazon bölgesinde gönüllü doktorluk yapmaya devam etmek için Rio de Janeiro'dan ayrılınca Teto, anlık bir kararla onun peşinden gitmeye kalkar ve ardından işler karışır.