Nejat İşler'in başrol oynadığı üçlemenin ikinci filmi 'Kötü Adamın 10 günü' 18 Ağustos'ta Netflix'te

Oyuncu Nejat İşler'in başrolde yer aldığı üçlemenin ikinci filmi 'Kötü Adamın 10 günü' 18 Ağustos'ta Netflix'te yayına girecek.

Nejat İşler'in başrol oynadığı üçlemenin ikinci filmi 'Kötü Adamın 10 günü' 18 Ağustos'ta Netflix'te

Netflix, Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı romanlarından uyarlanan, ilk filmi beğeni toplayan üçlemenin ikincisi Kötü Adamın 10 Günü’nün tanıtım fragmanını paylaştı. Başrolünde Nejat İşler’in yer aldığı, Uluç Bayraktar’’ın yönetmenliğini, Ay Yapım’ın ise yapımını üstlendiği Kötü Adamın 10 Günü, 18 Ağustos’ta yayına girecek.

İlayda Alişan, Şenay Gürler, Esra Ronabar, İlayda Akdoğan, Erdal Yıldız, Rıza Kocaoğlu, Kadir Çermik gibi başarılı isimleri yer aldığı filmin ikincisinde kadroya Nur Sürer, Mahir Günşiray, Hazal Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse katılıyor.

FİLM HAKKINDA

Hayatta sahip olduğu her şeyi kaybettikten sonra kötü bir adam olmaya karar veren Sadık, köşkte işlenen tuhaf bir cinayeti çözmeye çalışır. Aksiyon dolu üçlemenin ikinci filminde; mafya adamları, ve sadist katillerin karanlık dünyasına bir kez daha adım atmak zorunda kalan Sadık’ı çok daha tehlikeli tuzaklar bekliyor.

Aksiyon, heyecan ve gerilim dozu gittikçe yükselen Kötü Adamın 10 Günü, 18 Ağustos’ta tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te.

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