Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'ndan Memleketimden İnsan Manzaraları fotoğraf yarışması

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Cumhuriyetin 100 yılı, doğumunun 121’nci yılında, evrensel şair Nâzım Hikmet’in “Memleketimden İnsan Manzaraları” eserinden hareketle bir fotoğraf yarışması düzenliyor.

Büyük ustanın başyapıtı “Memleketimden İnsan Manzaraları”, edebî zenginliği, güçlü imge repertuarı ve etkileyici portreleriyle bu kez günümüz sanatçılarının gözünden fotoğrafa yansıyacak.

Memleketimden İnsan Manzaraları Fotoğraf Yarışması’nda katılımcılar, Nâzım Hikmet’in eserlerinin yarattığı moral değerleri, toplumsal ve siyasal etkiyi günümüz Türkiye’sinden hareketle görsel hikayeler üzerinden yansıtmayı hedefleyecekler.

Her katılımcı yarışmaya 01.01.2019 itibaren ülkemiz sınırları içinde çekilmiş beş fotoğraftan oluşan bir seriyle katılabilecek. Fotoğrafçılardan, fotoğraf serilerindeki görsel anlatıya ek olarak bir de metin çalışması eklemesi beklenecek. Yarışma, dijital, renkli veya siyah-beyaz fotoğraf gibi farklı formatların hepsini kapsayan tek kategoride düzenleniyor.

Memleketimden İnsan Manzaraları Fotoğraf Yarışması Seçici Kurulu’nda; Coşkun Aral, Laleper Aytek, Murat Germen, Özcan Yurdalan, Zeynep Altıok Akatlı yer alıyorlar. Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğinde düzenlenen Memleketimden İnsan Manzaraları Fotoğraf Yarışması’nın son başvuru tarihi 21 Mayıs 2023.

Memleketimden İnsan Manzaraları Fotoğraf Yarışması, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaşından büyük tüm fotoğrafçıların katılımına açık ve ücretsizdir.

AYRINTILI BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN:

https://www.nazimhikmet.org.tr/etkinlikler/ulusal-fotograf-yarismasi/

Yarışma Detay - Memleketimden İnsan Manzaraları Ulusal Fotoğraf Yarışması (tfsfonayliyarismalar.org)