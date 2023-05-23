Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü gazeteci-yazar Zeynep Oral'ın oldu

Nâzım Hikmet sonsuzluğa gidişinin 60. yılında Moskova’da Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği etkinliklerle anılıyor.

2014 yılından bu yana Türkiye ve Rusya halkları arasında kültürel bağların kuvvetlenmesi, Nâzım Hikmet’in eserlerini, yaşamını, düşüncelerini genç nesillere aktarmak ve ülkelerarası bağların kalıcılığı için Moskova Nâzım Hikmet Anma etkinlikleri kapsamında ‘Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü’ veriliyor.

Bu yıl Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, "Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü” ‘nü daha önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye’den ve Rusya’dan iki ayrı isme veriyor. Türkiye ile Rusya arasındaki kültürel bağların gelişmesine ve Nâzım Hikmet’in edebi mirasının korunmasına yönelik katkılarından ötürü ödüllerin sahibi kültür ve sanat emekçisi iki kadının olacak.

Ödüller; Gazeteci-Yazar, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kurucularından Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral’a ve Nâzım Hikmet’in eşi Vera Tulyakova’nın kızı; tiyatro bilimcisi, Anna Anatolyevna Stepanova’a 3 Haziran akşamı düzenlenecek törende takdim edilecek.

Moskova’daki anmalar 3 Haziran Cumartesi sabahı Nâzım Hikmet’in mezarı başında başlayacak. Ödül töreni ve etkinlik saat 19.00’da Russkaya Pesnya Gösteri Merkezinde gerçekleştirilecek.