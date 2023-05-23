Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü gazeteci-yazar Zeynep Oral'ın oldu

Nâzım Hikmet sonsuzluğa gidişinin 60. yılında Moskova’da Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği etkinliklerle anılacak.

Son Güncelleme:
Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü gazeteci-yazar Zeynep Oral'ın oldu

Nâzım Hikmet sonsuzluğa gidişinin 60. yılında Moskova’da Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği etkinliklerle anılıyor.

2014 yılından bu yana Türkiye ve Rusya halkları arasında kültürel bağların kuvvetlenmesi, Nâzım Hikmet’in eserlerini, yaşamını, düşüncelerini genç nesillere aktarmak ve ülkelerarası bağların kalıcılığı için Moskova Nâzım Hikmet Anma etkinlikleri kapsamında ‘Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü’ veriliyor. 

Bu yıl Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, "Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü” ‘nü daha önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye’den ve Rusya’dan iki ayrı isme veriyor. Türkiye ile Rusya arasındaki kültürel bağların gelişmesine ve Nâzım Hikmet’in edebi mirasının korunmasına yönelik katkılarından ötürü ödüllerin sahibi kültür ve sanat emekçisi iki kadının olacak. 

Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü gazeteci-yazar Zeynep Oral'ın oldu - Resim : 1

Ödüller; Gazeteci-Yazar, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kurucularından Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral’a ve Nâzım Hikmet’in eşi Vera Tulyakova’nın kızı; tiyatro bilimcisi, Anna Anatolyevna Stepanova’a 3 Haziran akşamı düzenlenecek törende takdim edilecek.

Moskova’daki anmalar 3 Haziran Cumartesi sabahı Nâzım Hikmet’in mezarı başında başlayacak. Ödül töreni ve etkinlik saat 19.00’da Russkaya Pesnya Gösteri Merkezinde gerçekleştirilecek.

Son Güncelleme:
Tavada yapılan en iyi köfte tarifi! Ustaların sırrını hep saklamıştı Tavada yapılan en iyi köfte tarifi! Ustaların sırrını hep saklamıştı
Karınca derdiniz son bulacak! Karıncaları evden uzak tutan yöntemmiş Karınca derdiniz son bulacak! Karıncaları evden uzak tutan yöntemmiş
Erol Evgin: ‘Bir oydan ne olur?’ demeyin, oyunuzu kullanın Erol Evgin: ‘Bir oydan ne olur?’ demeyin, oyunuzu kullanın
4. Pera Uluslararası Korolar Festivali'nin programı belli oldu 4. Pera Uluslararası Korolar Festivali'nin programı belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı: İşte yeni memur ve emekli maaşları tablosu Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı: İşte yeni memur ve emekli maaşları tablosu
Haziran ayının en şanslı 3 burcu belli oldu: Kariyerlerinde 10 basamak birden yükselecekler Haziran ayının en şanslı 3 burcu belli oldu
Dikkat çeken veriler: İşte 28 Mayıs'ta seçimin kaderini değiştirebilecek 19 il! Dikkat çeken veriler: İşte 28 Mayıs'ta seçimin kaderini değiştirebilecek 19 il!
Erdoğan'ın 'itirafı' için kim, ne dedi? 'Ben 'kandırıldı' sanıyordum, montaj olduğunu bile bile izletiyormuş' 'Ben 'kandırıldı' sanıyordum, montaj olduğunu bile bile izletiyormuş'
Bir dönem evli olduklarına inanamayacağınız ünlü çiftler Bir dönem evli olduklarına inanamayacağınız ünlü çiftler