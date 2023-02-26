Müzisyen Mazlum Yerlikaya yaşamına son verdi
Amedspor Kulübü Medya Sorumlusu Şaban Yerlikaya, müzisyen Mazlum Yerlikaya'nın hayatına son verdiğini açıkladı: "Hangi gerekçe düğün dernek olacak evimizi taziye evine çevirdi?"
Bir dönem 'Kolan Müzik Topluluğu' adlı grubun solisti olan müzisyen Mazlum Yerlikaya’nın bugün sabah Diyarbakır'da yaşamına son verdiği belirtildi.
Yerlikaya’nın ölüm haberini Amedspor Kulübü Medya Sorumlusu Şaban Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.
Şaban Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ömrünün baharında, tamda evlilik hazırlıkları yaparken... Bizler seni damat görecekken... Söylesene güzel sesli, müzisyen kardeşim. Hangi gerekçe düğün dernek olacak evimizi taziye evine çevirdi? Yüce rabbim sana gani gani rahmet, bizlere sabır versin kuzenim."
Ömrünün baharında, tamda evlilik hazırlıkları yaparken...— Şaban Yerlikaya (@sabanyerlikaya_) February 25, 2023
Bizler seni damat görecekken... Söylesene güzel sesli, müzisyen kardeşim. Hangi gerekçe düğün dernek olacak evimizi taziye evine çevirdi?
Yüce rabbim sana gani gani rahmet, bizlere sabır versin kuzenim @yerlikaya_mazlm. pic.twitter.com/cqZEIb46o0