Müzisyen Mazlum Yerlikaya yaşamına son verdi

Amedspor Kulübü Medya Sorumlusu Şaban Yerlikaya, müzisyen Mazlum Yerlikaya'nın hayatına son verdiğini açıkladı: "Hangi gerekçe düğün dernek olacak evimizi taziye evine çevirdi?"

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Müzisyen Mazlum Yerlikaya yaşamına son verdi

Bir dönem 'Kolan Müzik Topluluğu' adlı grubun solisti olan müzisyen Mazlum Yerlikaya’nın bugün sabah Diyarbakır'da yaşamına son verdiği belirtildi. 

Yerlikaya’nın ölüm haberini Amedspor Kulübü Medya Sorumlusu Şaban Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. 

Şaban Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Ömrünün baharında, tamda evlilik hazırlıkları yaparken... Bizler seni damat görecekken... Söylesene güzel sesli, müzisyen kardeşim. Hangi gerekçe düğün dernek olacak evimizi taziye evine çevirdi? Yüce rabbim sana gani gani rahmet, bizlere sabır versin kuzenim."

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