Muskat Oyunu Çıkış Tarihi Belli Oldu
Esra Demancıoğlu'nun sahneleyeceği "Muskat", 23 Ekim'de izleyiciyle buluşacak
Aksel Bonfil'in yazıp yönettiği "Muskat" oyununun prömiyeri, 22 Ekim'de Zorlu PSM %100 Stüdyo'da gerçekleşecek.
Yapımını Kadar'ın, yapımcılığını Begüm Ertuğrul'un üstlendiği eser, oyuncu Esra Dermancıoğlu tarafından sahnelenecek.
Oyun, yıllardır bakımını üstlendiği annesinin ölümünden sonra Yaşar'ın zihninin derinliklerinde yaşananları sahneye taşıyacak.
Eser, 23 Ekim'de yeniden izleyiciyle buluşacak.
Kaynak: AA
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