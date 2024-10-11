Muskat Oyunu Çıkış Tarihi Belli Oldu

Esra Demancıoğlu'nun sahneleyeceği "Muskat", 23 Ekim'de izleyiciyle buluşacak

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Muskat Oyunu Çıkış Tarihi Belli Oldu

Aksel Bonfil'in yazıp yönettiği "Muskat" oyununun prömiyeri, 22 Ekim'de Zorlu PSM %100 Stüdyo'da gerçekleşecek.

Yapımını Kadar'ın, yapımcılığını Begüm Ertuğrul'un üstlendiği eser, oyuncu Esra Dermancıoğlu tarafından sahnelenecek.

Oyun, yıllardır bakımını üstlendiği annesinin ölümünden sonra Yaşar'ın zihninin derinliklerinde yaşananları sahneye taşıyacak.

​​​​​​​Eser, 23 Ekim'de yeniden izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA

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