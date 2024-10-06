Müjdat Gezen Sevenlerini Korkuttu

Usta Sanatçı Müjdat Gezen'in interaktif gösterisi, sanatçının yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle iptal edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Müjdat Gezen interaktif gösterisi, kıymetli sanatçımızın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.

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Müjdat Gezen Sevenlerini Korkuttu

Usta Sanatçı Müjdat Gezen, Uluslararası 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında bu akşam saat 20.30'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'den Muğlalılar ile buluşacaktı. Ancak Gezen'in sağlık sorunu nedeniyle gösterisinin iptal edildiği duyuruldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'nde düzenleyeceğimiz Müjdat Gezen interaktif gösterisi, kıymetli sanatçımızın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle iptal edilmiştir. Evinde istirahat halinde olan sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

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