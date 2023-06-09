Milyonfest Kapadokya başladı!

Milyon Yapım organizasyonuyla Karakuş Eğlence Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek Milyonfest Kapadokya’nın ilk günü Gökçe konseriyle start aldı.

Gökçe’nin ardından alternatif Rock Grubu Dedublüman sahne aldı.

BİRÇOK ÜNLÜ SAHNE ALACAK

Daha sonra Fatma Turgut seyirciyle buluşurken, “Pembe Mezarlık”, “Bir Varmış Bir Yokmuş”, “İlkbaharda Kıyamet”, “Hata” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Günün kapanışını ise Pinhani muhteşem bir konser ile yaptı. “Beni Sen İnandır”, “Hele Bi Gel”, “Ne Güzel Güldün”, “Bilir O Beni” gibi hit parçalarını seslendiren Pinhani, seyircilerden uzun süre alkış aldı.

Milyonfest Kapadokya’da Selda Bağcan, Seksendört, Umut Kuzey ve Batu Akdeniz konseri vatandaşlarla buluşacak.

Kaynak: Gerçek Gündem