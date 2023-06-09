Milyonfest Kapadokya başladı!

Bu yıl ikincisi düzenlenen Milyonfest Kapadokya başladı.

Son Güncelleme:
><

Milyon Yapım organizasyonuyla Karakuş Eğlence Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek Milyonfest Kapadokya’nın ilk günü Gökçe konseriyle start aldı.

Gökçe’nin ardından alternatif Rock Grubu Dedublüman sahne aldı.

BİRÇOK ÜNLÜ SAHNE ALACAK

Daha sonra Fatma Turgut seyirciyle buluşurken, “Pembe Mezarlık”, “Bir Varmış Bir Yokmuş”, “İlkbaharda Kıyamet”, “Hata” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Günün kapanışını ise Pinhani muhteşem bir konser ile yaptı. “Beni Sen İnandır”, “Hele Bi Gel”, “Ne Güzel Güldün”, “Bilir O Beni” gibi hit parçalarını seslendiren Pinhani, seyircilerden uzun süre alkış aldı.

Milyonfest Kapadokya’da Selda Bağcan, Seksendört, Umut Kuzey ve Batu Akdeniz konseri vatandaşlarla buluşacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Oyuncu ve şarkıcı Yıldız Tezcan hayatını kaybetti Yıldız Tezcan hayatını kaybetti
Eski MİT müsteşarının eşi “SS” okurken videosunu yayımladı Eski MİT müsteşarının eşi “SS” okurken videosunu yayımladı
Yeşil mercimeğin suyunu sakın dökmeyin: Bakın onunla neler yapılıyor... Yeşil mercimeğin suyunu sakın dökmeyin: Bakın onunla neler yapılıyor...
"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin sezon finalinde sarsıcı veda... "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin sezon finalinde sarsıcı veda...
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir, hakkındaki olumlu / olumsuz yorumlar neler? Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir?
Bloomberg açıkladı: Dolar kuru neden 23 seviyesinde sabit kaldı? Bloomberg açıkladı: Dolar kuru neden 23 seviyesinde sabit kaldı?
Cinsel ilişkide performansı sıfırlayan 5 madde.: Cinsel hayatınız bitebilir Cinsel ilişkide performansı sıfırlayan 5 madde
Asgari ücrette hesaplar değişti: İşte beklenen son rakam! Asgari ücrette hesaplar değişti: İşte beklenen son rakam!
Zam sağanağı başladı: Ekmekten çaya, sigaradan otomobile... Zam sağanağı başladı: Ekmekten çaya, sigaradan otomobile...