Metal Müziğin Devleri İstanbul’a Geliyor: Manowar ve Haggard’dan Türkiye Turnesi

Dünyaca ünlü metal müzik grupları Manowar ve Haggard, Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Senfonik metalin öncüsü Haggard bu yıl 3 şehirde sahne alacak, heavy metalin efsanesi Manowar ise İstanbul konserinin bilet ön satışlarını bugün itibarıyla başlattı.

Dünyanın en köklü ve en çok dinlenen metal oluşumlarından ABD'li Manowar ve Alman senfonik metal grubu Haggard, Vera Müzik ile Freebird Agency organizasyonuyla Türkiye turnesine çıkıyor. Konserlerin biletleri bugünden itibaren hayranların erişimine açıldı.

HAGGARD 3 ŞEHİRDE SENFONİK RÜZGARLAR ESTİRECEK

Almanya'da 1989 yılında kurulan ve klasik müzik enstrümanlarını metal müzikle harmanlayarak dünya çapında bir ekol haline gelen senfonik metal grubu Haggard, ekim ayında 3 büyük şehirde sahne alacak. Grubun Türkiye turnesi programı şu şekilde:

  • 9 Ekim: Ankara - Milyon Event Hall
  • 10 Ekim: İzmir - SoldOut Mavibahçe
  • 11 Ekim: İstanbul - Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Türkiye'de kemikleşmiş bir hayran kitlesi bulunan Haggard'ın konser biletleri BuBilet platformu üzerinden satışa sunuldu.

HEAVY METALİN KRALLARI MANOWAR’DAN 2027 ŞOVU

New York'ta 1980 yılında kurulan, fantastik şarkı sözleri ve desibel rekorları kıran yüksek sesli sahne performanslarıyla tanınan efsanevi heavy metal grubu Manowar ise İstanbul için uzun vadeli ve dev bir organizasyon duyurdu.

"True Metal" (Gerçek Metal) akımının öncüsü olan grup, 31 Temmuz 2027 tarihinde KüçükÇiftlik Park'ta Türk dinleyicilerinin karşısına çıkacak.

Grup, müzik tarihine geçen efsanevi "Kings of Metal" albümünün tamamının yanı sıra kariyerleri boyunca hit olmuş en popüler parçalarını bu konserde seslendirecek. Dev konserin avantajlı ön satış biletleri bugün itibarıyla bubilet.com.tr adresi üzerinden hayranların beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

